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В РФ защитят права бизнесменов из КР на госзакупки

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- Евгений Денисенко
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Проект Соглашения о взаимном признании банковских гарантий странами ЕАЭС при осуществлении государственных закупок будет подготовлен до 1 июля 2020 года. Эта работа поручена блоку по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам заседания Совета ЕЭК.

По информации ЕЭК, документ позволит обеспечить равные условия для бизнеса государств Евразийского экономического союза при реализации национального режима в сфере государственных закупок.

Договор о ЕАЭС предусматривает наличие в законодательстве стран Союза не менее двух способов обеспечения заявки на участие в госзакупках. Одним из них является банковская гарантия. Однако сейчас в России на законодательном уровне установлено ограничение на прием банковских гарантий, выдаваемых банками других государств ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.

В соответствии с законодательством РФ, банки, которым предоставлено право выдачи банковских гарантий для целей государственных закупок, должны быть включены в специальный перечень, сформированный Минфином России, и иметь соответствующий рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами.

На время подготовки проекта соглашения Совет ЕЭК обратился к правительству РФ с просьбой внести изменения в законодательство, предусматривающие использование банковских гарантий Евразийского банка развития и Межгосударственного банка после получения ими кредитного рейтинга российских рейтинговых агентств.

Это, как заявлено, позволит не допустить ограничения в правах предпринимателей союзных государств, желающих участвовать в закупках, которые проводятся в России.


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URL: https://www.vb.kg/381045
Теги:
банковский сектор, госзакупки, Россия, соглашение, ЕАЭС, Кыргызстан
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