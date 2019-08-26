Миграционная амнистия помогла гражданам КР легализоваться в РФ

Благодаря нашему главе государства вопросы касающие миграционной политики был решен. Это решило проблемы наших мигрантов касающая паспортных проблем.
Трудовые мигранты из Кыргызстана, которые воспользовались миграционной амнистией, недавно объявлявшейся для граждан КР российской стороной, сегодня работают здесь в легальном поле. Это отметила начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова, отвечая в Москве на вопросы журналистов.
- Если дается возможность гражданам той или иной страны легализовать свое нахождение на территории РФ, этим надо пользоваться, - подчеркнула Валентина Казакова, приведя в пример историю с послаблениями для кыргызстанцев. Говоря о преференциях, которые имеют в РФ приезжие из государств-членов ЕАЭС, она напомнила: такие граждане могут находиться здесь в течение 30 дней без регистрации. Продление срока пребывания осуществляется только на основании предоставленного трудового договора, заключенного мигрантом с российским работодателем.
- Мы сейчас прорабатываем вопрос совершенствования контроля за пребыванием граждан ЕАЭС в стране. Решения будут приниматься в развитие тех договоренностей, которые заложены в самом Договоре о ЕАЭС. Эти упрощения связаны с международными договоренностями, мы их соблюдаем, - сообщила Казакова.
Комментируя в целом миграционную ситуацию в стране, влияние ее на общественный порядок, начальник Главного управления заявила:
- Миграционные потоки остаются стабильны в течение уже ряда лет. Но контроль усиливается – и по въезду, и по предусмотренным разрешительным документам. Мы тесно взаимодействуем с посольствами, с их консульскими учреждениями, в том числе стран Центральной Азии. Фактически все граждане, обращающиеся за разрешительными документами, проходят дактилоскопическую регистрацию. И человек, оставляющий отпечатки пальцев, понимает, что совершать преступления, административные, уголовной направленности, не с руки, все будет известно. Поэтому роста преступности в этой связи не наблюдаем.
Напомним, что за последние два года миграционная амнистия для граждан Кыргызстана в России объявлялась дважды – в период с 16 октября до 10 декабря 2018 года и с 22 марта до 22 апреля (затем в связи с государственным визитов Владимира Путина в КР ее продлили до конца апреля) 2019-го.
В эти периоды кыргызстанцы, находившиеся в стране с нарушением ее миграционного законодательства, могли, оплатив все имеющиеся штрафы, беспрепятственно, без привлечения к административной ответственности и включения в "черный список", выехать из России. А потом - спокойно въехать обратно, уже с чистой миграционной историей, встав в течение 30 дней на миграционный учет в установленном порядке.
В первом случае предоставленной возможностью воспользовалось около ста тысяч граждан КР - более половины находящихся на тот момент в России нелегально, с различными нарушениями миграционных норм. Кроме того, почти пяти с половиной тысячам человек был отменен запрет на въезд в РФ. Во втором случае российская сторона исключила из "черного списка" около одной тысячи граждан КР. Также в рамках безвыездной легализации в отделы по вопросам миграции обратились около 1,4 тысячи человек.