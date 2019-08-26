Миграционная амнистия помогла гражданам КР легализоваться в РФ

Трудовые мигранты из Кыргызстана, которые воспользовались миграционной амнистией, недавно объявлявшейся для граждан КР российской стороной, сегодня работают здесь в легальном поле. Это отметила начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова, отвечая в Москве на вопросы журналистов.

- Если дается возможность гражданам той или иной страны легализовать свое нахождение на территории РФ, этим надо пользоваться, - подчеркнула Валентина Казакова, приведя в пример историю с послаблениями для кыргызстанцев. Говоря о преференциях, которые имеют в РФ приезжие из государств-членов ЕАЭС, она напомнила: такие граждане могут находиться здесь в течение 30 дней без регистрации. Продление срока пребывания осуществляется только на основании предоставленного трудового договора, заключенного мигрантом с российским работодателем.

- Мы сейчас прорабатываем вопрос совершенствования контроля за пребыванием граждан ЕАЭС в стране. Решения будут приниматься в развитие тех договоренностей, которые заложены в самом Договоре о ЕАЭС. Эти упрощения связаны с международными договоренностями, мы их соблюдаем, - сообщила Казакова.

Комментируя в целом миграционную ситуацию в стране, влияние ее на общественный порядок, начальник Главного управления заявила:

- Миграционные потоки остаются стабильны в течение уже ряда лет. Но контроль усиливается – и по въезду, и по предусмотренным разрешительным документам. Мы тесно взаимодействуем с посольствами, с их консульскими учреждениями, в том числе стран Центральной Азии. Фактически все граждане, обращающиеся за разрешительными документами, проходят дактилоскопическую регистрацию. И человек, оставляющий отпечатки пальцев, понимает, что совершать преступления, административные, уголовной направленности, не с руки, все будет известно. Поэтому роста преступности в этой связи не наблюдаем.

Напомним, что за последние два года миграционная амнистия для граждан Кыргызстана в России объявлялась дважды – в период с 16 октября до 10 декабря 2018 года и с 22 марта до 22 апреля (затем в связи с государственным визитов Владимира Путина в КР ее продлили до конца апреля) 2019-го.

В эти периоды кыргызстанцы, находившиеся в стране с нарушением ее миграционного законодательства, могли, оплатив все имеющиеся штрафы, беспрепятственно, без привлечения к административной ответственности и включения в "черный список", выехать из России. А потом - спокойно въехать обратно, уже с чистой миграционной историей, встав в течение 30 дней на миграционный учет в установленном порядке.

В первом случае предоставленной возможностью воспользовалось около ста тысяч граждан КР - более половины находящихся на тот момент в России нелегально, с различными нарушениями миграционных норм. Кроме того, почти пяти с половиной тысячам человек был отменен запрет на въезд в РФ. Во втором случае российская сторона исключила из "черного списка" около одной тысячи граждан КР. Также в рамках безвыездной легализации в отделы по вопросам миграции обратились около 1,4 тысячи человек.