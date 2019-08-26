Коллектив ОКГ "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2019 г.

Коллектив образовательного комплекса-гимназии "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2019 г. с успешным поступлением в вузы!
|1
|Абилова Эвелина
|г. Минск (Беларусь), Белорусский государственный университет, факультет прикладной математики и информатики (прикладная информатика)
|2
|Азизов Билол
|г. Стамбул (Турция), Bahcesehir University, факультет строительной инженерии (инженер)
|3
|Асанкулов Чынгыз
|г. Бишкек (КР), КТУ "Манас", инженерный факультет (компьютерная инженерия)
|4
|Байбулатов Даниил
|г. Бишкек (КР), КГТУ им. И. Раззакова, факультет информационных технологий (системный администратор)
|5
|Бервинов Никита
|г. Санкт-Петербург (РФ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, экономический факультет (экономика и финансы)
|6
|Бузари Могаддам Ариянна
|г. Бишкек (КР), АУЦА, программная инженерия (инженер)
|7
|Газиханова Умукусум
|г. Махачкала (РФ), Дагестанский государственный педагогический университет, факультет специального дефектологического образования (логопед)
|8
|Зеленина Татьяна
|г. Бишкек (КР), КРСУ, экономический факультет (логистика)
|9
|Исаев Аслан
|г. Ванкувер (Канада), Simon Fraser's Unuversity, факультет искусств и общественных наук (бизнес-администрирование)
|10
|Казаков Данияр
|г. Бишкек (КР), КНУ им. Ж. Баласагына, кыргызско-европейский факультет (экономика и управление)
|11
|Кинжалин Нурнияз
|г. Томск (РФ), Томский государственный университет, факультет информационных технологий (программная инженерия)
|12
|Коденцев Радамир
|г. Казань (РФ), Казанский федеральный университет, факультет геологии и нефтегазовых технологий (нефтедобывающая промышленность)
|13
|Кожомкулов Амантур
|г. Прага (Чехия), Нью-Йоркский университет, медицинский факультет (хирургия)
|14
|Кудашева Альбина
|г. Бишкек (КР), КРСУ, гуманитарный факультет (лингвистика)
|15
|Курков Михаил
|г. Томск (РФ), Томский государственный университет, радиофизический факультет (инженер)
|16
|Курманбекова Бермет
|г. Бишкек (КР), КРСУ, гуманитарный факультет (реклама и связи с общественностью)
|17
|Лим Юлия
|г. Сеул (Южная Корея), Kyung Hee University, Theater and Film (режиссер)
|18
|Малюта Яна
|г. Москва (РФ), Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, факультет экономики, торговли и товароведения (таможенное дело)
|19
|Мамонтов Дмитрий
|г. Москва (РФ), Московский гуманитарный университет, факультет рекламы, журналистики и дизайна (дизайн, графический дизайн)
|20
|Марэ Элина
|г. Соренберг (Швейцария), HTMi Switzerland, Hotel and tourism management (туризм)
|21
|Паниклова Алиса
|г. Бишкек (КР), КРСУ, гуманитарный факультет (психология)
|22
|Робертс Александр Джон
|г. Лондон (Канада), Fanshawe College, архитектурный факультет (архитектор-технолог)
|23
|Суваналиев Самат
|г. Бишкек (КР), КНУ им. Ж. Баласагына, кыргызско-европейский факультет (управление бизнесом)
|24
|Токтосунов Артур
|г. Бишкек (КР), КГТУ им. И. Раззакова, факультет информационных технологий (информационная безопасность)
|25
|Фукалов Кирилл
|г. Томск (РФ), Томский государственный университет, факультет информационных технологий (программист)
|26
|Че Хе Жин
|г. Пусан (Южная Корея), Пусанский национальный университет, факультет экологии и окружающей среды (дизайн)
|27
|Шапперт Диана
|г. Санкт-Петербург (РФ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, экономический факультет (бух. учет и аудит)
|28
|Юнузов Дарий
|г. Бишкек (КР), КГТУ им. И. Раззакова, факультет информационных технологий (программист)
Объявлен дополнительный набор детей в детский сад с 3 до 7 лет и в школу с 1 по 11 класс.
Мы ждем вас по адресу: г. Бишкек, ул. Байтика Баатыра, 36-а (район завода физприборов).
Тел.: (0312) 91-65-52 (детский сад), (0312) 91-65-49 (школа), (0556) 56-99-32 (начальная школа), (0552) 00-34-34 (старшая школа), (0312) 91-65-48 (бухгалтерия).
Мы гордимся вами!
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