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Коллектив ОКГ "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2019 г.

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Коллектив образовательного комплекса-гимназии "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2019 г. с успешным поступлением в вузы!

1Абилова Эвелинаг. Минск (Беларусь), Белорусский государственный университет, факультет прикладной математики и информатики (прикладная информатика)
2Азизов Билолг. Стамбул (Турция), Bahcesehir University, факультет строительной инженерии (инженер)
3Асанкулов Чынгызг. Бишкек (КР), КТУ "Манас", инженерный факультет (компьютерная инженерия)
4Байбулатов Даниилг. Бишкек (КР), КГТУ им. И. Раззакова, факультет информационных технологий (системный администратор)
5Бервинов Никитаг. Санкт-Петербург (РФ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, экономический факультет (экономика и финансы)
6Бузари Могаддам Арияннаг. Бишкек (КР), АУЦА, программная инженерия (инженер)
7Газиханова Умукусумг. Махачкала (РФ), Дагестанский государственный педагогический университет, факультет специального дефектологического образования (логопед)
8Зеленина Татьянаг. Бишкек (КР), КРСУ, экономический факультет (логистика)
9Исаев Асланг. Ванкувер (Канада), Simon Fraser's Unuversity, факультет искусств и общественных наук (бизнес-администрирование)
10Казаков Даниярг. Бишкек (КР), КНУ им. Ж. Баласагына, кыргызско-европейский факультет (экономика и управление)
11Кинжалин Нурниязг. Томск (РФ), Томский государственный университет, факультет информационных технологий (программная инженерия)
12Коденцев Радамирг. Казань (РФ), Казанский федеральный университет, факультет геологии и нефтегазовых технологий (нефтедобывающая промышленность)
13Кожомкулов Амантург. Прага (Чехия), Нью-Йоркский университет, медицинский факультет (хирургия)
14Кудашева Альбинаг. Бишкек (КР), КРСУ, гуманитарный факультет (лингвистика)
15Курков Михаилг. Томск (РФ), Томский государственный университет, радиофизический факультет (инженер)
16Курманбекова Берметг. Бишкек (КР), КРСУ, гуманитарный факультет (реклама и связи с общественностью)
17Лим Юлияг. Сеул (Южная Корея), Kyung Hee University, Theater and Film (режиссер)
18Малюта Янаг. Москва (РФ), Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, факультет экономики, торговли и товароведения (таможенное дело)
19Мамонтов Дмитрийг. Москва (РФ), Московский гуманитарный университет, факультет рекламы, журналистики и дизайна (дизайн, графический дизайн)
20Марэ Элинаг. Соренберг (Швейцария), HTMi Switzerland, Hotel and tourism management (туризм)
21Паниклова Алисаг. Бишкек (КР), КРСУ, гуманитарный факультет (психология)
22Робертс Александр Джонг. Лондон (Канада), Fanshawe College, архитектурный факультет (архитектор-технолог)
23Суваналиев Саматг. Бишкек (КР), КНУ им. Ж. Баласагына, кыргызско-европейский факультет (управление бизнесом)
24Токтосунов Артург. Бишкек (КР), КГТУ им. И. Раззакова, факультет информационных технологий (информационная безопасность)
25Фукалов Кириллг. Томск (РФ), Томский государственный университет, факультет информационных технологий (программист)
26Че Хе Жинг. Пусан (Южная Корея), Пусанский национальный университет, факультет экологии и окружающей среды (дизайн)
27Шапперт Дианаг. Санкт-Петербург (РФ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, экономический факультет (бух. учет и аудит)
28Юнузов Дарийг. Бишкек (КР), КГТУ им. И. Раззакова, факультет информационных технологий (программист)

Мы гордимся вами!

Объявлен дополнительный набор детей в детский сад с 3 до 7 лет и в школу с 1 по 11 класс.

Мы ждем вас по адресу: г. Бишкек, ул. Байтика Баатыра, 36-а (район завода физприборов).

Тел.: (0312) 91-65-52 (детский сад), (0312) 91-65-49 (школа), (0556) 56-99-32 (начальная школа), (0552) 00-34-34 (старшая школа), (0312) 91-65-48 (бухгалтерия).

Мы гордимся вами!

Лиц. LB 140000158 МОиН КР


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