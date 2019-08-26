Коллектив ОКГ "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2019 г.

Коллектив образовательного комплекса-гимназии "ЭВРИКА" поздравляет своих выпускников 2019 г. с успешным поступлением в вузы!

Объявлен дополнительный набор детей в детский сад с 3 до 7 лет и в школу с 1 по 11 класс.

Мы ждем вас по адресу: г. Бишкек, ул. Байтика Баатыра, 36-а (район завода физприборов).

Тел.: (0312) 91-65-52 (детский сад), (0312) 91-65-49 (школа), (0556) 56-99-32 (начальная школа), (0552) 00-34-34 (старшая школа), (0312) 91-65-48 (бухгалтерия).

Мы гордимся вами!

Лиц. LB 140000158 МОиН КР