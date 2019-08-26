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На игры кочевников в Таласе из бюджета выделено 30 млн сомов

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- Оксана Гут
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Открытие Национальных игр кочевников в Таласской области состоится 15 сентября. Об этом сегодня, 26 августа, на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канатбек Арпачиев.

По его словам, в настоящее время формируются команды из семи областей и двух городов по 10 видам спорта. Конноспортивные игры, как и сообщалось ранее, пройдут на центральном ипподроме в городе Талас.

В связи с чем на ипподроме, который рассчитан на 200 посадочных мест, проходит ремонт. По данным директора Департамента жилищно-гражданского строительства при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Адилета Абдыкадырова, на это из бюджета выделено 30 млн сомов. В эту сумму входит благоустройство объекта, проведение освещения, ирригации, озеленения, реконструкция беговой дорожки и поля для кок-бору.

Заместитель министра культуры, информации и туризма КР Кайрат Иманалиев напомнипл, что помимо спортивных мероприятий в рамках Национальных игр кочевников планируется культурная часть – будут организованы театральные представления, этнобазары.

Так называемые малые игры кочевников будут проходить ежегодно в каждой области страны.

Напомним, подготовкой Национальных игр кочевников занимается та же команда, что проводила в Кыргызстане Всемирные игры кочевников на Иссык-Куле. Право проведения IV ВИК было отдано Турции и пройдут они в 2020 году.

По организации масштабного спортивного мероприятия ГКНБ было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сумма на строительство ипподрома на Иссык-Куле была завышена в разы. Ущерб государству составил сотни миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/381062
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт, строительство, Таласская область, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, ипподром
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