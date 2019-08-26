Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

С 30 августа по 2 сентября милиция переходит на усиленный режим службы

199  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии празднования Дня независимости на территории Чуйской области будут проводится профилактические мероприятия под наименованием "Правопорядок". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данное мероприятие направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения Дня независимости.

Так с 30 августа по 2 сентября сотрудники органов внутренних дел Чуйской области будут нести службу в усиленном варианте.

Охрану общественного порядка на территории области будут осуществлять более 800 сотрудников.

Кроме того, на въездах в город Бишкек будут выставлены 8 фильтрационных постов из числа наиболее подготовленных сотрудников ОБДД и РОВД Чуйской области, которые будут нести службу в круглосуточном режиме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381063
Теги:
беспорядки, День независимости, праздник, рейд, Чуйская область, Кыргызстан, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  