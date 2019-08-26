С 30 августа по 2 сентября милиция переходит на усиленный режим службы

В преддверии празднования Дня независимости на территории Чуйской области будут проводится профилактические мероприятия под наименованием "Правопорядок". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данное мероприятие направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения Дня независимости.

Так с 30 августа по 2 сентября сотрудники органов внутренних дел Чуйской области будут нести службу в усиленном варианте.

Охрану общественного порядка на территории области будут осуществлять более 800 сотрудников.

Кроме того, на въездах в город Бишкек будут выставлены 8 фильтрационных постов из числа наиболее подготовленных сотрудников ОБДД и РОВД Чуйской области, которые будут нести службу в круглосуточном режиме.