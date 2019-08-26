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В суде рассмотрят меру пресечения Омурбеку Текебаеву

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- Бакыт Стамов
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Суд рассмотрит меру пресечения в отношении лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева. Об этом редакции VB.KG сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, слушание в Первомайском районном суде назначено на 29 августа этого года.

- Мы подали заявление в суд об изменении меры пресечения Омурбеку Текебаеву. Так как ранее Верховный суд отменил приговор в отношении нашего подзащитного, - пояснила она.

Напомним, ранее Верховный суд отменил приговор Омурбеку Текебаеву, удовлетворив ходатайство адвокатов пересмотреть дело осужденного политика по вновь открывшимся обстоятельствам.

Согласно решению ВС, дело было направлено на пересмотр в Первомайский районный суд.


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URL: https://www.vb.kg/381065
Теги:
заключенные, Первомайский район, суд, Кыргызстан, Омурбек Текебаев
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