На Ошском рынке продолжается борьба со стихийной торговлей (фото)

Ленинский акимиат продолжает работу по ликвидации стихийной торговли вокруг Ошского рынка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На этот раз была очищена проезжая часть улиц Киевской, Бейшеналиевой, Кулиева и Токтогула.

В ходе рейда сотрудники УОБДД Бишкека эвакуировали 3 автомашины, которые использовались для незаконной торговли, а муниципальные службы демонтировали более 20 объектов облегченного типа: столы, металлические конструкции, зонты, способствующие стихийной торговле.

С горожанами, нарушившими правила торговли, проведены профилактические беседы, составлены протоколы согласно статье 120 Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях". По результатам работы комиссии нарушителей ждут штрафы.

Подобные мероприятия проходят постоянно.

Мэрия столицы убедительно просит граждан соблюдать правила торговли и размещения рекламы на территории города Бишкек и не покупать продукты питания с земли, это опасно для здоровья, особенно летом.

Справка:

Статья 120. КоН КР

Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог. Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов.