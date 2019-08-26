В "Шереметьево" произошла драка между охранниками и таксистами из КР

В московском аэропорту "Шереметьево" 23 августа произошла драка между таксистами-кыргызстанцами и предположительно, местными охранниками. По предварительным данным, несколько человек пострадало.

Инцидент произошел на парковке возле терминала F "Шереметьево". Моменты драки, заснятые на видео, появились в интернете. В Координационном совете кыргызской (КС) диаспоры Москвы и Московской области сообщили, что выясняют обстоятельства этого конфликта. Но, возможно, причиной его стало то, что к таксистам, прибывшим по официальным вызовам клиентов, придрались находившиеся здесь молодые люди, пребывающие в нетрезвом состоянии (по некоторым данным, охранники парковки, одетые в гражданское).

В КС отметили, что подобные инциденты случались и раньше, и активисты диаспоры уже обращались по таким поводам в правоохранительные органы. В Координационном совете намерены и сейчас разобраться во всех обстоятельствах случившегося, связаться с полицией. Но в управлении транспорта МВД по Центральном Федеральному округу РФ сообщили, что уже "проводится проверка по факту массовой драки".