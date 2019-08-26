Умер сын Садыра Жапарова

Сын экс-депутата Садыра Жапарова Дастан погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает издание govori.tv со ссылкой на собственные источники.

Отпустят ли экс-депутата на похороны сына пока неизвестно. Как пояснили редакции VB.KG в ГСИН, пока сторона Садыра Жапарова не подавала соответствующий запрос в ведомство.

- Как только они подадут заявление в ГСИН рассмотрят этот вопрос, изучат его в соответствии со статьей и сроком заключения, - пояснили в Госслужбе исполнения наказания.

Напомним, в марте этого года экс-депутата Садыра Жапарова выпустили из колонии проводить в последний путь свою мать. Правда до этого, в сентябре 2017 года, политику не позволили присутствовать на похоронах отца.