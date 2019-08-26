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Как и где можно получить электронный патент

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- Оксана Гут
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Государственная налоговая служба КР за 7 месяцев 2019 года выдала налогоплательщикам 26 тыс. 999 патентов на осуществление экономической деятельности в электронном виде через сайт налоговой службы. А с начала осуществления выдачи электронного патента, то есть с 1 октября 2018 года налогоплательщики данной услугой воспользовались 32 тысячи 547 раз.

Как сообщает пресс-служба ГНС КР, приобретение электронного патента через интернет упростило процедуру налогового администрирования, создало благоприятные условия для налогоплательщиков, в том числе сократив непосредственный контакт между налоговиками и налогоплательщиками, что снижает риск коррупции.

Налогоплательщикам не приходится идти каждый раз в налоговый орган, так как патент можно приобрести в любое время суток через интернет, не выходя из офиса (точки торговли и услуг) или дома. А заплатить за патент можно через терминалы, банкоматы или иные устройства, составляющие техническую инфраструктуру по приему и обслуживанию банковских платежных карт.

Электронный патент можно получить двумя способами: посредством электронного сервиса "Кабинет налогоплательщика" ГНС – www.salyk.kg и через eID-карту (паспорт нового образца с 2017 года).

В настоящее время за электронный патент можно оплатить через карточки "Viza" и "Элкарт" ряда банков ("Демир банк", "Кыргызкоммерц Банк", "РСК Банк"), а также посредством мобильных кошельков "Элсом", "Умай" и "Аманат".

Также предусмотрены наличные оплаты через платежные терминалы "Оптима банка", "РСК Банка", "Айыл Банка", "БТА банка", Quickpay, Megacom, AsisNur, Terempay и через кассы "РСК Банка" и "Айыл Банка".

ГНС ведет работу по подключению других коммерческих банков и платежных терминалов к шлюзу по приему платежей за электронный патент.


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URL: https://www.vb.kg/381074
Теги:
ГНС, коррупция, налоги, Налоговый кодекс, Кыргызстан
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