В Кыргызстане инвесторы вложатся в верблюдоводство

В Кыргызстане пройдет I Международная конференция "Верблюдоводство в Центральной Азии: историческое наследие и перспективы", которая будет проходить в государственной резиденции "Ала-Арча" с участием Генерального секретаря ICO доктора Мубарака Аль Суалим (КСА), ряда представителей Правительства Кыргызской Республики, представителей госорганов и специализированных организаций (верблюдоводов) из четырнадцати стран. Организатором мероприятия является международная организация International Camel Organization (ICO).

Конференция будет проходить в форме доклада-презентаций об истории, состоянии и перспективах развития верблюдоводства, организационно-методического семинар-тренинга и мастер-классов.

По итогам Конференции планируется учредить Центральноазиатскую организацию ICO.

Как пояснили редакции VB.KG в ICO организация будет заниматься развитием верблюдоводства в Кыргызстане.

- Уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать в эту отрасль, - сказали в International Camel Organization.

Отметим, бывший полпред правительства в Иссык-Кульской области Аскат Акибаев является вице-президентом этой организации.