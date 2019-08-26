Кыргызстанке Альбине нужна срочная помощь по пересадке печени

Кыргызстанке Альбине Урумкановой нужна срочная помощь по пересадке печени. Об этом редакции VB.KG рассказала ее сестра, журналист Кайыргуль Урумканова.

По ее словам, надо успеть до декабря.

"Известие о тяжелой болезни Альбины для всех нас стал неожиданностью. 5 лет назад она приехала для обследования в Бишкек и результат всех поразил. Врачи с осторожностью предположили, что печень деформируется и что это может быть синдромом Бадда – Киари. (Синдром Бадда – Киари – это обструкция печеночного венозного оттока с локализацией на любом уровне от мелких печеночных вен внутри печени до нижней полой вены и правого предсердия).

С тех пор ее жизнь разделилась на двое. До и после болезни. Она собиралась замуж, родить детей и жить обычной жизнью. Однако, ей пришлось искать пути излечения от болезни. У нее началась обструкция печеночного венозного оттока, появился тромбоз, который блокировал печеночные вены. Тогда врачи ей сказали, что нужно сделать операцию. В Кыргызстане операцию по шунтированию вен не делают, посоветовали собрать деньги и ехать либо в Индию, либо в Турцию.

4 года назад никто из нас и не задумывался, что есть пути проведения операции бесплатно. Шанс попасть в квоту, выделенных для Кыргызстана Турцией, дал надежду на спасение. Мы написали заявление и в посольство Турции в Кыргызстане и в министерство здравоохранения. Первым отреагировало посольство и предоставило квоту для проведения операции в государственной учебно-исследовательской больнице "Умрания". Месяц спустя министерство здравоохранения Кыргызстана также включило ее в список лиц, которые нуждаются в проведении срочной операции. Но от этой квоты мы отказались, потому что уже велась подготовка к поездке. В квоту входит только операция, остальные расходы на дорогостоящее лечение несет сам пациент.

Понадобилось 2 месяца, чтобы врачи Турции могли изучить анализы и провели полное обследование организма. Оказалось, что печень повреждена на 60%, больше половины печени уже застыла как камень. Но врачи так и не смогли определить источник болезни, что стало причиной ее возникновения, генетические исследования ничего не дали. Врачи отметили, что причину они будут выяснять уже когда поврежденная печень будет на руках. Но стало ясно, что будут проводить две операции, сначала на артерии, чтобы обеспечить доступ к печени, потом – пересадка печени.

Однако стало известно, что операцию в этой больнице делать не будут. Врачи сказали, что долго думали, провели не мало консилиумов и заявили, что впервые сталкиваются с такой болезнью и не могут рисковать, потому что операция очень сложная. Если бы дело было только в пересадке печени, то они с легкостью могли бы справиться сами, сложность в том, что сначала нужно заменить главную артерию, которая связывает печень с сердцем.

Поэтому доктора нашли еще одну больницу, она находится в Турции и она считается вторым по величине клиник в мире, после Южной Кореи по пересадке печени. Врачи Умрании связались с этой клиникой и если данные донора совпадут с данными Альбины, то уже на следующей неделе нам вместе с врачами Умрании, надо будет лететь в Малатье, в восточную часть Турции.

Однако в Малатье печень донора не подошла и операция была отложена. В данный момент близкие в поиске подходящего донора и средств. Надо успеть до декабря, так как квота может сгореть.

Помогите Альбине!", - просят ее родные неравнодушных людей.

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Урумканова Альбина Орозбаевна