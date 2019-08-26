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В Москве прошли турниры в честь Дня независимости Кыргызстана (фото)

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Соревнования по футболу и волейболу прошли 24-24 августа в Москве. Они были организованы по инициативе посольства КР в РФ и актива кыргызской диаспоры и посвящались предстоящему Дню независимости КР.

- На этот день, на 31 августа, у нас запланирована большая праздничная программа под названием "Кыргызстан за Евразийское единство", которая пройдет на территории Государственного музея – заповедника "Кузьминки-Люблино". Эта программа также включает состязания по различным видам с их участием проходят, бывает с утра до поздней ночи, вплоть до закрытия спорта. Вот и было решено, чтобы не создавать столпотворения, соревнования по футболу и волейболу провести среди соотечественников неделей раньше. Ведь такие турниры метро, - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттакуров.

Для обоих турниров арендовывались площадки, спортзалы в различных местах Москвы, мероприятия открывались с участием посла Аликбека Джекшенкулова, сотрудников дипмиссии, представителей диспоральных организаций. К участию отбирались лучшие команды (в футболе их набралось 34, а за первенство в волейболе сражались и мужские, и женские коллективы!), отличающиеся хорошим качеством игры, экипированные в каждом случае по своему единому образцу.

Награждение победителей, по словам Аттакурова, состоится во время праздника 31 августа. Команды, завоевавшие первое-четвертое места, уже определены. Им вручат от имени посольства почетные кубки, от имени Координационного совета – медали. А лидеры в различных номинациях – "Лучший защитник", "Лучший нападающий" и так далее – получат памятные призы.

Отметят наградами, денежными призами и победителей состязаний по настольному теннису, ордо, национальной борьбе, которые пройдут уже в День независимости Кыргызстана.

- Всем, кто придет в этот день в "Кузьминки-Люблино", будет очень интересно, - продолжает Раимкул Аттакуров. – Посольством и нашим советом запланировано множество разных мероприятии и для взрослых, и для детей. В структуре совета действует комитет по работе с детьми и их родителями, его представители выступят в качестве аниматоров. Мы договорились с предприятием по производству мороженного, его продукция будет широко представлена для всех желающих. Порадуют их и блюда национальной кухни, предложенные кыргызскими кафе и ресторанами в Москве. Молимся теперь, чтобы погода не подвела. Но прогнозы синоптиков на этот день пока вселяют оптимизм.


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