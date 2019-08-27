Кривая аварий на дорогах. От постов милиции до философии 90-х

На рост ДТП в Кыргызстане негативно сказывается интенсивность движения на дорогах. По той же Иссык-Кульской и Ошской трассе идет очень мощный трафик автотранспорта. Конечно, посты органа, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, дадут результат, но не такой значительный. Об этом VB.KG сообщил полковник милиции в отставке, член наблюдательного совета МВД Александр Зеличенко.

- Когда я учился в Академии МВД СССР в Москве, нам говорили, что ГАИ на снижение ДТП влияет не более 10-15 процентов. Остальное приходится на погодные условия, инфраструктуру дорог и ряд других причин. Проблема еще и в том, что ПДД – это подзаконный акт. А в Кыргызстане выросло несколько поколений людей на философии 90-х годов – повсеместного беззакония и денежного приоритета над правом. Они считают, что если есть финансы и родственные связи, закон им не нужен. И также, к сожалению, ведут себя на дороге, - подчеркивает Зеличенко.

По словам полковника милиции в отставке, положительные примеры внедрения "Безопасного города" очевидны.

- "Безопасный город" дает очень много. Например, я недавно возвращался с Иссык-Куля. Там невозможно проехать на многих участках больше 60 километров в час - везде стоят камеры, которые тебя дисциплинируют. Играет роль и наказание рублем, как наиболее эффективный метод в борьбе с нарушениями ПДД, а, следовательно, и ДТП. При этом, все эти инициативы по сокращению штрафов неразумны. Те, кто не нарушает, не платит их. Поэтому, я против снижения. Другое дело, что уменьшение стоимости штрафов связано с призывами участников дорожного движения по совершенствованию инфраструктуры дорог и проблемных светофоров и перекрестков. Многие водители открыто говорят, что по ним невозможно проехать, не нарушая. С учетом этого, я лично могу допустить правильность этого решения. Но когда все эти недоработки будут устранены, штрафы однозначно нужно повысить вновь, - говорит Александр Зеличенко.

Полковник милиции напомнил, что есть четкая установка, что после того, как система "Безопасного города" заработает на полную мощь, начнется поступление солидных денег в бюджет. Они будут брошены на обеспечение такими же камерами фото и видео фиксации и на других опасных трассах, как, скажем, Бишкек-Ош.