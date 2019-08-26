Дипломаты КР в Москве выясняют обстоятельства инцидента в "Шереметьево"

В посольстве КР в РФ занялись выяснением обстоятельств драки с участием водителей такси-уроженцев Кыргызстана, которая произошла 23 августа на стоянке возле московского аэропорта "Шереметьево". По предварительным сведениям и согласно видео с места событий, а также комментариям в соцсетях, пострадавшей стороной оказались кыргызстанцы, в конфликт с которыми вступили представители службы охраны. Правда, пока непонятно, были ли это местные охранники или сотрудники одной из групп быстрого реагирования (ГБР).

В соцсетях сообщается, что последние были нетрезвы и угрожали кыргызстанцам. Одному из них разбили голову пистолетом, помяли машину. А другой охранник якобы размахивал ножом. Они были в гражданской одежде, однако надели свою форму по приезду сотрудников полиции.

Но неизвестны все подробности, нет официального обращения со стороны пострадавших соотечественников, в посольстве воздерживаются от комментариев. Здесь сообщили, что сотрудники дипмиссии для уточнения обстоятельств и прояснения картины происшедшего сами отправились на место недавних событий.