Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Дипломаты КР в Москве выясняют обстоятельства инцидента в "Шереметьево"

322  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В посольстве КР в РФ занялись выяснением обстоятельств драки с участием водителей такси-уроженцев Кыргызстана, которая произошла 23 августа на стоянке возле московского аэропорта "Шереметьево". По предварительным сведениям и согласно видео с места событий, а также комментариям в соцсетях, пострадавшей стороной оказались кыргызстанцы, в конфликт с которыми вступили представители службы охраны. Правда, пока непонятно, были ли это местные охранники или сотрудники одной из групп быстрого реагирования (ГБР).

В соцсетях сообщается, что последние были нетрезвы и угрожали кыргызстанцам. Одному из них разбили голову пистолетом, помяли машину. А другой охранник якобы размахивал ножом. Они были в гражданской одежде, однако надели свою форму по приезду сотрудников полиции.

Но неизвестны все подробности, нет официального обращения со стороны пострадавших соотечественников, в посольстве воздерживаются от комментариев. Здесь сообщили, что сотрудники дипмиссии для уточнения обстоятельств и прояснения картины происшедшего сами отправились на место недавних событий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381090
Теги:
аэропорт, посольство, драка, Москва, Кыргызстан, такси, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  