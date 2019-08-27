Мигрантов из КР перевозили в Челябинск в нечеловеческих условиях

Маршрутку, следовавшую из Кыргызстана в Россию, задержали сотрудники Госавтоинспекции по Челябинской области. Внутри транспортного средства находились 28 человек, включая 8 детей. Об этом сообщают российские СМИ.

Микроавтобус был самовольно переоборудован: пассажирские сидения заменили на деревянные нары, на которые накидали матрасы и подушки. Ранее водитель "общаги на колесах" уже попадал в поле зрения силовиков. Гражданина Кыргызстана в июне этого года остановили за незаконное переоборудование авто. В тот раз он также перевозил мигрантов из Кыргызстана. Российские власти выдали ему предписание устранить нарушения. Однако, он его не исполнил. В связи с этим местный суд арестовал кыргызстанца на 2 суток за перевозку людей "в нечеловеческих условиях".

Пассажиры маршрутки продолжили путь на автобусе. С их документами все в порядке.