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Президент Казахстана назначил нового посла в Кыргызстане

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- Екатерина Улитина
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Послом Казахстана в Кыргызстане стал Кайрат Нурпеисов. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

Указом главы республики Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

Другим Указом Президента РК Кокрекбаев Карим Насбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

Кайрат Айтмухамбетович Нурпеисов родился в 1957 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский педагогический институт, математик (1979); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1986).

Трудовая деятельность: слесарь локомотивного депо станции Павлодар (1975-1979); секретарь Ермаковского горкома ЛКСМК (1979-1980); старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела государственных доходов Павлодарского финансового управления (1982-1990); заместитель начальника, начальник налогового управления, председатель Налогового комитета по Павлодарской области (1990-1998); вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (1998-1999); вице-министр государственных доходов РК (1999-2002); аким города Павлодара (03.2003-06.2003); аким Павлодарской области (2003-2008); вице-министр финансов РК (01.10.2008-13.10.2008); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2008-2009); председатель Агентства РК по делам государственной службы (2009-2011); руководитель аппарата Сената Парламента РК (2012-2013); руководитель представительства Президента РК в Парламенте РК (09.2013-07.2019).


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URL: https://www.vb.kg/381096
Теги:
Казахстан, назначение, Кыргызстан, посол
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