Садыр Жапаров простил водителя, сбившего насмерть его сына

Экс-депутат ЖК Садыр Жапаров простил водителя легкового автомобиля под колесами которого погиб его сын. Об этом сообщил сопартиец Жапарова Мелис Аспеков.

Садыр Жапаров попросил не подавать на водителя в суд и не писать заявление. Он считает произошедшее несчастным случаем и уверен, что если водителя накажут, пользы от этого не будет. На все воля Аллаха, - написал на своей странице в социальной сети Мелис Аспеков.

Отметим, сын Садыра Жапарова погиб 22 августа в результате ДТП. Молодой человек ехал на мотоцикле и столкнулся с легковым автомобилем. Садыр Жапаров в настоящее время отбывает наказание в колонии.