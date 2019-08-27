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Садыр Жапаров простил водителя, сбившего насмерть его сына

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат ЖК Садыр Жапаров простил водителя легкового автомобиля под колесами которого погиб его сын. Об этом сообщил сопартиец Жапарова Мелис Аспеков.

Садыр Жапаров попросил не подавать на водителя в суд и не писать заявление. Он считает произошедшее несчастным случаем и уверен, что если водителя накажут, пользы от этого не будет. На все воля Аллаха, - написал на своей странице в социальной сети Мелис Аспеков.

Отметим, сын Садыра Жапарова погиб 22 августа в результате ДТП. Молодой человек ехал на мотоцикле и столкнулся с легковым автомобилем. Садыр Жапаров в настоящее время отбывает наказание в колонии.


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URL: https://www.vb.kg/381098
Теги:
ДТП, суд, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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