На сколько вырастут зарплаты учителей в 2019 году (Таблица окладов)

С 1 октября 2019 года сотрудникам сферы образования повысят заработную плату. В министерстве образования VB.KG рассказали кто именно может рассчитывать на повышение и на какую сумму.

В 2019 году в республиканском бюджете на сектор образования предусмотрено 29,3 млрд сомов, из них 74,8% направляется на заработную плату 120 тыс. работников за исключением вузов и исследовательских институтов.

Повышение коснется:

- 77 тысяч 860 учителей общеобразовательных организаций;

- 7 тысяч 694 воспитателей дошкольных образовательных организаций;

- 3 тысячи 680 мастеров производственного обучения ПТУ;

- 7 тысяч 427 преподавателей СПО (училища, колледжи);

- 23 тысячи 339 остальные работники образования.

Из указанной суммы фонда оплаты труда 69% выплачивается педагогическому персоналу и 11,5% - административно-управленческому персоналу (учебно-воспитательный персонал).

Кроме того, оплату труда сотрудников с дипломом специалиста приравняют к зарплатам магистров. Сейчас специалисты зарабатывают на ровне со бакалаврами.