На бывшего судью Свердловского райсуда возбуждено уголовное дело

Бывший судья Свердловского районного суда города Бишкек Д.Т. уведомлен Генеральной прокуратурой КР о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.304 ч.4, ст.305 ч.2 п.2, ст.315 ч.2 и ст.328 ч.2 УК Кыргызской Республики – превышения должностных полномочий, служебный подлог, вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления (в редакции от 1997 года).

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР, 30 сентября 2016 года адвокат А.Ж., защищающая интересы Ч.Ю., с целью незаконного освобождения своего подзащитного из-под стражи в Российской Федерации обратилась в Свердловский районный суд с жалобой на действия следователя СО УВД Свердловского района Бишкека А.С. о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела и отмене постановления Свердловского районного суда о заочном избрании меры пресечения обвиняемому Ч.Ю. в виде заключения под стражу.

Далее, 4 октября 2016 года без фактического рассмотрения вышеуказанной жалобы судья Д.Т., выходя за пределы своих должностных полномочий, заведомо зная о неправосудности своего решения, с целью незаконного освобождения от уголовной ответственности разыскиваемого Ч.Ю. своим постановлением, нарушая все принципы уголовного судопроизводства, отменил постановления следователя А.С. о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого Ч.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ст.166 ч.2 п.4 УК КР, а также постановление Свердловского районного суда о заочном избрании меры пресечения в отношении Ч.Ю. в виде заключения под стражу.

Следует отметить, что в жалобе адвоката А.Ж. не был поставлен вопрос о рассмотрении законности постановления следователя о привлечении в качестве обвиняемого. При этом судья Д.Т. с целью придания законности своим действиям дал указание секретарю судебного заседания Б.С., находящейся в служебной зависимости от судьи, внести заведомо ложные сведения об участии на данном процессе помощника прокурора Свердловского района Бишкека с указанием позиции о частичном поддержании жалобы адвоката А.Ж.

К настоящему времени уголовное дело в отношении Д.Т. направлено в суд для рассмотрения по существу.