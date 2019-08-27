Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На бывшего судью Свердловского райсуда возбуждено уголовное дело

848  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший судья Свердловского районного суда города Бишкек Д.Т. уведомлен Генеральной прокуратурой КР о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.304 ч.4, ст.305 ч.2 п.2, ст.315 ч.2 и ст.328 ч.2 УК Кыргызской Республики – превышения должностных полномочий, служебный подлог, вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления (в редакции от 1997 года).

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР, 30 сентября 2016 года адвокат А.Ж., защищающая интересы Ч.Ю., с целью незаконного освобождения своего подзащитного из-под стражи в Российской Федерации обратилась в Свердловский районный суд с жалобой на действия следователя СО УВД Свердловского района Бишкека А.С. о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела и отмене постановления Свердловского районного суда о заочном избрании меры пресечения обвиняемому Ч.Ю. в виде заключения под стражу.

Далее, 4 октября 2016 года без фактического рассмотрения вышеуказанной жалобы судья Д.Т., выходя за пределы своих должностных полномочий, заведомо зная о неправосудности своего решения, с целью незаконного освобождения от уголовной ответственности разыскиваемого Ч.Ю. своим постановлением, нарушая все принципы уголовного судопроизводства, отменил постановления следователя А.С. о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого Ч.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ст.166 ч.2 п.4 УК КР, а также постановление Свердловского районного суда о заочном избрании меры пресечения в отношении Ч.Ю. в виде заключения под стражу.

Следует отметить, что в жалобе адвоката А.Ж. не был поставлен вопрос о рассмотрении законности постановления следователя о привлечении в качестве обвиняемого. При этом судья Д.Т. с целью придания законности своим действиям дал указание секретарю судебного заседания Б.С., находящейся в служебной зависимости от судьи, внести заведомо ложные сведения об участии на данном процессе помощника прокурора Свердловского района Бишкека с указанием позиции о частичном поддержании жалобы адвоката А.Ж.

К настоящему времени уголовное дело в отношении Д.Т. направлено в суд для рассмотрения по существу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381105
Теги:
Верховный суд, Свердловский район, суд, судья, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  