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МОиН: В 2020 году все школы Кыргызстана будут оснащены компьютерами

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- Оксана Гут
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В 2020 году планируется 100 %-ое оснащение школ компьютерной техникой. Об этом заявляет пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По данным ведомства, в настоящее время обсуждают новые соответствующие проекты со Всемирным Банком и Евросоюзом.

Данные меры реализуются в рамках цифровизации образования и подготовки к реализации разработанной МОН КР образовательной концепции "Новая школа – школа будущего".

Как сообщают в пресс-службе МОиН, работы по интернетизации школ республики завершаются, к новому учебному году к Интернету уже подключено 94,7% школ страны.

При этом на начало проекта цифровизации образовательных организаций в Кыргызстане всего 671 школа была подключена к Интернету разными провайдерами за счет привлеченных источников, в том числе средств из местного бюджета и родительской помощи.

С 2017 года была начата полномасштабная цифровизации школ за счет средств, выделенных правительством из республиканского бюджета.

На сегодняшний день подключены к Интернету 2 106 государственных школ республики. Еще 31 школе требуется подключение через беспроводную (спутниковую) связь. При этом МОН КР совместно с "Кыргызтелекомом" работает по переводу всех школ к единому провайдеру для обеспечения широкополосным интернетом.


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URL: https://www.vb.kg/381106
Теги:
Интернет, школа, информационные технологии, Кыргызстан, Министерство образования
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