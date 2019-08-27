Посольство КР призвало расследовать инцидент в "Шереметьево"

В связи с появившейся в СМИ информацией об избиении граждан Кыргызстана в международном аэропорту "Шереметьево" в Москве посольство КР в РФ, как проинформировали в нем, выяснило обстоятельства произошедшего инцидента.

Как сообщается, 25-26 августа был осуществлен выезд сотрудника посольства в линейное Управление МВД России в аэропорту "Шереметьево", где проведена встреча с руководством полиции и таксистами. В ходе беседы получена подробная информация о произошедшей драке с сотрудниками службы охраны частного охранного предприятие "Вымпел Центр". Руководству данного ЛУ было передано официальное обращение посольства с просьбой провести объективное расследование.

Гражданам КР оказано содействие в подаче заявлений в дежурную часть ЛУ МВД РФ в аэропорту "Шереметьево", оказаны услуги переводчика в ходе дачи показаний сотрудникам полиции.

"В настоящее время проводится проверка по произошедшему инциденту. Данный вопрос находится на особом контроле посольства. Общество будет информировано дополнительно. При этом посольство обращает внимание граждан и некоторых СМИ, вводящих в заблуждение общество, на необходимость распространения достоверной информации", - заявили в дипмиссии.

Напомним, что 23 августа на парковке возле аэропорта "Шереметьево" произошла драка между водителями такси-кыргызстанцами и сотрудниками охраны. На место происшествия пришлось вызвать полицию и скорую помощь.