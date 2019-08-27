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С 2020 года объездную дорогу Бишкека могут сделать платной

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- Бакыт Стамов
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В рамках законопроекта по введению платных дорог в Кыргызстане Минтранс предлагает сделать платной объездную автодорогу города Бишкек в качестве пилотного проекта. Об этом сообщает economist.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предлагается сделать платным проезд от пересечения объездной с улицей Алма-Атинская до села Чым-Коргон, что составляет 73 километра.

"В начале 2020 года будет начата работа по подготовке ТЭО пилотного проекта. Согласно проекту закона, платными могут быть дороги общего пользования, имеющие возможность альтернативного проезда, протяженность которого не может превышать протяженность платной более чем в два раза", - сообщили в Минтрансе.

В настоящее время проект закона по внесению изменений в закон о платных дорогах согласован с государственными органами и внесен на рассмотрение аппарата правительства.


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URL: https://www.vb.kg/381111
Теги:
дороги, Бишкек, Кыргызстан, деньги, Министерство транспорта и дорог
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