Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Уволенный со скандалом министр дорог Калилов назначен на новую должность

773  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жамшитбек Калилов – бывший министр транспорта и дорог – назначен руководителем дирекции по проектированию и строительству железной дороги ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу". Его заместителем стал Улан Кулов, ранее возглавлявший этот пост.

Как сообщает VB.KG пресс-служба "НК "Кыргыз Темир Жолу", соответствующее распоряжение подписал гендиректор НК Абдыкеримов Канатбек еще 21 августа. Жамшитбек Калилов уже приступил к своим обязанностям.

Напомним, 5 декабря 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при получении денежных средств в размере 50 000 долларов США был задержан заместитель министра транспорта и дорог КР Азимкан Жусубалиев. После этого на заседании Совбеза президент страны Сооронбай Жээнбеков потребовал отстранить от должности министра Жамшитбека Калилова хотя бы на время следствия, так как "из-за этой истории страна опозорилась на весь мир".

15 декабря Калилов был уволен согласно поданному заявлению.

30 июля 2019 года решением суда Азимкан Жусубалиев лишился свободы сроком на 14 лет, а изъятые в качестве вещественных доказательств денежные средства были перечислены на счет государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381112
Теги:
коррупция, правительство, увольнение, Кыргызстан, Жамшитбек Калилов, Кыргыз темир жолу, Минтранском
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  