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Дело Атамбаева. С квартир в микрорайоне Джал снят арест

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- Екатерина Улитина
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С квартир в многоэтажном доме в микрорайоне Джал в Бишкеке снят арест, наложенный в ходе расследования дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что Главное следственное управление МВД КР 13 августа 2019 года наложило арест на 135 единиц движимого и недвижимого имущества Алмазбека Атамбаева и его близких родственников.

17 августа 2019 года ГСУ МВД, учитывая наличие имеющегося в производстве в Военной прокуратуре республики досудебного производства по факту незаконного обогащения Алмазбека Атамбаева в период его президентства, материалы вместе с решениями о наложении арестов на вышеотмеченные объекты недвижимости были выделены и направлены в Генеральную прокуратуру республики, для проведения проверок по ним и сопоставления сведений с фактически имеющимися данными.

"Генеральная прокуратура, с учетом проводимых исследований документов и проверок, а также следственных действий, сняла арест с 20 единиц недвижимого имущества (с многоквартирного жилого дома №77 мкр. Джал-23, с 18 квартир этого же дома, в том числе с Объединения юридических лиц "Ассоциация Телерадиоорганизаций").", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве отмечают, что сейчас следователи ищут другое имущество и иные незаконно нажитые материальные блага, которые фактически принадлежит бывшему президенту или его близким родственникам.

После исследования и проведения всех необходимых следственных мероприятий, направленных на уточнение всех обстоятельств фактической принадлежности, регистрации на аффилированных с ним и его близкими лицами, отчуждения в пользу третьих лиц, дарения и т.п. имущества Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, список арестованного имущества будет доведен до сведения общества.


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URL: https://www.vb.kg/381114
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, недвижимость, Кыргызстан, уголовное дело, Арест
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