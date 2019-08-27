В Хабаровске таксист из КР сбил женщину (фото)

ДТП, закончившееся тяжелым исходом, произошло 26 августа в Хабаровске. Здесь водитель такси, 19-летний приезжий из Кыргызстана, сбил на пешеходном переходе 78-летнюю женщину.

Кыргызстанец работает в интернет-такси и в момент аварии выполнял заявку, в салоне машины находился пассажир. Водитель уверяет, что женщина завершала переход дороги на красный свет. Проезжая часть тут широкая, многие просто не успевают одолеть этот путь за отведенное светофором время.

- На светофоре горел красный для пешеходов. Я потом уже понял, что вышла она на дорогу еще на зеленый, но не успела дойти. Мне загорелся зеленый, я начинаю поворот, и она под колеса выскакивает. Со мной рядом еще одна машина сворачивала, я женщину из-за нее и не увидел. Положил ее к себе в автомобиль, пока скорая ехала, она головой сильно ударилась, - рассказал таксист.

По данным городской ГИБДД, пострадавшая получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. У нее, по данным следственно-оперативной группы, выезжавшей на место происшествия, ушиб головного мозга, осложненный правосторонней субдуральной гематомой. Уголовное дело будет возбуждено по 264-й статье УК РФ "Нарушение правил движения, повлекшее тяжкий вред здоровью".

- Водитель 1999 года рождения получил права в 2019 году и работать в такси не мог, для этого требуется как минимум трехлетний дорожный стаж. Тест на трезвость пройден шофером с нулевым результатом, страховой полис на машину предъявлен, - сообщили в ГИБДД.

Пострадавшая находилась в сознании и подтвердила слова водителя: она действительно не успела перейти дорогу, красный свет застал ее в пути. Тем не менее, в ГИБДД полагают, что вина ляжет на таксиста. Согласно ПДД, водитель обязан дать возможность пешеходу покинуть проезжую часть, даже если ему уже горит запрещающий сигнал светофор