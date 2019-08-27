В Казахстане в результате ДТП погиб кыргызстанец

В Казахстане скончался 27-летний кыргызстанец, доставленный в Жамбылскую районную больницу после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, авария произошла 25 августа на автотрассе "Алматы-Бишкек". На 132-м километре дороги столкнулись автомобили "Тойота Ист" и "Тойота Камри 30", в результате этого два кыргызстанца 1992 и 2001 года рождения с различными травмами были доставлены в местную больницу.

По информации Департамента полиции Алматинской области Республики Казахстан, вечером 26 августа скончался 27-летний гражданин Кыргызстана В.А., находившийся в крайне тяжелом состоянии.

Генеральным консульством Кыргызской Республики в г. Алматы оказывается необходимая консульско-правовая помощь родственникам пострадавших, а также совместно с Департаментом полиции Алматинской области прорабатываются вопросы, связанные с отправкой тела погибшего гражданина в Кыргызстан.

По факту ДТП правоохранительными органами Казахстана проводятся соответствующие следственные мероприятия.