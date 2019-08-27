Муратбек Иманалиев: Большинство кыргызов не причисляют себя к тюркам

В Бишкеке прошел международный форум "Тюркский фактор в гуманитарном диалоге России и стран Центральной Азии". Организаторы: Центр геополитических исследований "Берлек-Единство" и кафедра международных отношений Дипломатической академии МИД КР.

На мероприятии предложили обсудить несколько вопросов:

- Влияние тюркского фактора на развитие диалога государств: национально-культурные аспекты;

- Актуальная картина взаимодействия России со странами Центральной Азии в гуманитарной сфере;

- Формирование на пространстве России и стран Центральной Азии центров тюркского притяжения;

- Миграционные процессы на пространстве России и стран Центральной Азии: этнические аспекты;

- Влияние тюркских народов на формирование актуальной геополитической картины в Евразии: ретроспективный анализ; - - Тюркские бренды как форма единения народов России и стран Центральной Азии: анализ существующих, выработка перспективных.

Надо отметить, что спикеры спорили и расходились во мнениях, например, кто-то предложил рассматривать тюркский мир как одну из альтернатив глобализации, а кто-то вообще усомнился в возможности содружества тюрского мира и евразийского сотрудничества..

В своем выступлении экс генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Муратбек Иманалиев рассказал, что согласно проведенным исследованиям, большинства кыргызов не причисляют себя к тюркам, и многие путаются в определениях, кто же такие тюрки?

Руководитель сектора этнологии и конфликтологии Центра "Берлек-единство" из Уфы Айртур Сулейманов предложил рассмотреть несколько возможных вариантов развития тюркского фактора.

Гость из Казахстана, учредитель Информационного портала TopPress.kz Ержан Багдатов предложил учиться воспринимать тюркскость через современные гаджеты. По его данным, он смог обнаружить 590 млн запросов к словам "тюрский мир" и "тюрки", что подтверждает интерес населения к этим понятиям.

Директор центра исследовательских инициатив Бахтиер Эргашев, рассматривая вопросы общетюркской идентичности и процессы государственного строительства в Центральной Азии в постсоветский период, сказал, что по его мнению, то что государства постсоветского периода упустили шанс интеграции в общетюрксткой идентичности, успешно подхватили религиозные фундаменталисты.

Помимо этого, Бахтиер Исмаилович убежден, что тюркская экономическая интеграция должна быть основана также и на общих ценностях.

Руководитель сектора изучения политических процессов и вызовов современности Центра "Берлек-Единство" Булат Мурзагалеев, говоря о гуманитарных аспектах сотрудничества, затронул тему вклада тюрских писателей в формирование и укрепление межнационального сознания. В то же время с горечью отметив, что и сами представители тюркской молодежи мало читают общетюркских писателей, а потому утрачивается еще одна грань сотрудничества и общности. В итоге было предложено рассматривать тюркский мир как одну из альтернатив глобализации.

Руководитель российско-кыргызской комиссии Московской Торгово-промышленной палаты Эркин Салахитдинов заметил, что, увы, правительство Кыргызстана мало используют для развития сотрудничества выходцев из Кыргызстана – своих соотечественников, которые занимают высокие посты в различных экономических и культурных структурах, например, в России. А знания местных условий могли помочь избежать различных острых углов для трудящихся из Кыргызстана. И более того, можно было бы развивать сотрудничество на более высоком уровне.

Заведующий кафедрой "Международные отношения" Бишкекского гуманитараного университета Токтобек Рыскулов рассказал, что и сами представители тюркского мира, к коим себя причисляют Кыргызстан и другие страны могли бы больше вкладывать в развитие сотрудничества. В том числе он показал присутствующим две книги- сборники статей по исследованию тюркского мира, которые были изданы в Польше. В странах тюркского мира, увы, издателей не нашлось. Он привел в пример слова Гумилева: " Я русский вынужден защищать тюркскую историю". Кроме этого, он порекомендовал всем читать и тщательнее изучать историю тюркского мира. А также заметил, что сегодня архиважно понимать, что интеграция – это спасение в 21 века.

Более полное выступление Муратбека Иманалиева и других спикеров можно будет посмотреть в репортаже VB.KG: