В Бишкеке 30-летний мужчина зарезал насмерть двоих

Оперативниками СКМ УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

5 августа 2019 года со службы "102" ГУВД Бишкека в дежурную часть УВД Ленинского района поступил вызов о том, что возле одного из частных домов по улице Заводской лежит неизвестный парень в бессознательном состоянии с пятнами крови.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека. По приезду было установлено, что перед воротами частного дома в бессознательном состоянии лежит неизвестный мужчина азиатской внешности, примерный возраст 25-30 лет, с колото-резаными ранениями в области спины. Сразу же была вызвана бригада скорой помощи и была оказана первая медицинская помощь, далее пострадавший был доставлен в Национальный хирургический центр при Минздраве КР.

При дальнейшем осмотре места происшествия во дворе этого же дома был обнаружен труп мужчины азиатской внешности, примерный возраст 30-35 лет, одет в футболку синего цвета и спортивные брюки черного цвета. В ходе осмотра на теле мужчины были обнаружены одинаковые порезы на правой стороне талии и внутренней стороне бедра. На месте преступления были изъяты следы отпечатков пальцев, две бутылки водки, столовые ножи в количестве 2 штук, одни мужские шлепки в количестве и тампоны с темно-красными пятнами в количестве 4 штук.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Были назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. 6 августа установлена личность неизвестного мужчины, который был найден убитым во дворе дома, им оказался Н.Б. 1989 года рождения.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы криминальной милиции УВД Ленинского района Бишкека вышли на след предполагаемого преступника, разыскиваемого за совершенное убийство. И в результате реализации оперативной информации на территории столицы был обнаружен и задержан подозреваемый Б.Т. 1987 года рождения. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом задержанному Б.Т. избрана мера пресечения в виде ареста, с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

Кроме того, в процессе проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлен неизвестный парень - Б.Т. 1990 года рождения, который был обнаружен возле ворот дома по улице Заводской в бессознательном состоянии с ножевыми ранениями и доставлен в Национальный хирургический центр в состоянии геморрагического шока и алкогольного опьянения, где от полученных травм и колото-резаных ранений, не приходя в сознание, скончался.

Данный факт также был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статьям 39 (покушение на преступление), 130 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных действий была установлена причастность задержанного Б.Т. 1987 года рождения к данному совершенному преступлению. В настоящее время проводится дальнейшее расследование в рамках досудебного производства.