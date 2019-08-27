Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке 30-летний мужчина зарезал насмерть двоих

190  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками СКМ УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

5 августа 2019 года со службы "102" ГУВД Бишкека в дежурную часть УВД Ленинского района поступил вызов о том, что возле одного из частных домов по улице Заводской лежит неизвестный парень в бессознательном состоянии с пятнами крови.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека. По приезду было установлено, что перед воротами частного дома в бессознательном состоянии лежит неизвестный мужчина азиатской внешности, примерный возраст 25-30 лет, с колото-резаными ранениями в области спины. Сразу же была вызвана бригада скорой помощи и была оказана первая медицинская помощь, далее пострадавший был доставлен в Национальный хирургический центр при Минздраве КР.

При дальнейшем осмотре места происшествия во дворе этого же дома был обнаружен труп мужчины азиатской внешности, примерный возраст 30-35 лет, одет в футболку синего цвета и спортивные брюки черного цвета. В ходе осмотра на теле мужчины были обнаружены одинаковые порезы на правой стороне талии и внутренней стороне бедра. На месте преступления были изъяты следы отпечатков пальцев, две бутылки водки, столовые ножи в количестве 2 штук, одни мужские шлепки в количестве и тампоны с темно-красными пятнами в количестве 4 штук.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Были назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. 6 августа установлена личность неизвестного мужчины, который был найден убитым во дворе дома, им оказался Н.Б. 1989 года рождения.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы криминальной милиции УВД Ленинского района Бишкека вышли на след предполагаемого преступника, разыскиваемого за совершенное убийство. И в результате реализации оперативной информации на территории столицы был обнаружен и задержан подозреваемый Б.Т. 1987 года рождения. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом задержанному Б.Т. избрана мера пресечения в виде ареста, с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

Кроме того, в процессе проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлен неизвестный парень - Б.Т. 1990 года рождения, который был обнаружен возле ворот дома по улице Заводской в бессознательном состоянии с ножевыми ранениями и доставлен в Национальный хирургический центр в состоянии геморрагического шока и алкогольного опьянения, где от полученных травм и колото-резаных ранений, не приходя в сознание, скончался.

Данный факт также был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статьям 39 (покушение на преступление), 130 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных действий была установлена причастность задержанного Б.Т. 1987 года рождения к данному совершенному преступлению. В настоящее время проводится дальнейшее расследование в рамках досудебного производства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381122
Теги:
ГУВД, задержание, поножовщина, убийство, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  