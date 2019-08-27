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В честь Усубалиева хотят переименовать Первомайский район Бишкека

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- Александр Тузов
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Заслуженный деятель культуры КР Аалы Молдоканов "от имени и по поручению родственников Турдакуна Усубалиева" выступил с предложением присвоить имя видного государственного деятеля Первомайскому району Бишкека.

Аргументация предложения такая. Только присвоение имени Усубалиева Первомайскому району столицы, где он долгие годы трудился и жил, "будет ярким выражением исторической справедливости".

Причем Аалы Молдоканов считает, что предлагаемого в честь 100-летия Усубалиева юбилейным оргкомитетом во главе с первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым переименования Старой площади недостаточно:

"Старая площадь, заставленная решетками и перегородками, превращенная в автостоянку, - это не уровень Усубалиева. При жизни он сам выступал решительно против всенародного празднования его 80-летнего, а затем 90-летнего юбилея. Теперь же, когда с учётом выдающихся заслуг на высшем государственном уровне решено отметить его 100-летний юбилей, мы почему-то скупимся на какой-нибудь большой, достойный объект, в котором можно было бы увековечить имя юбиляра", - полагает Молдоканов.

Однако наверняка Аалы Молдоканов выражает мнение не всех родственников Усубалиева. Внук госдеятеля Эрмек Усубалиев недавно на специальном предъюбилейном заседании на 7 этаже "Белого дома" выразил четкое пожелание, чтобы все мероприятия к 100-летию были "проведены в стиле его деда – скромно и без излишней пышности".

Иными словами – переименования Старой площади достаточно. Только не надо "экономить", как предлагает мэрия, на установке специальной памятной стелы. Или хотя бы табличек с указанием нового названия.

Ведь с 1961 по 1984 года в качестве первого секретаря ЦК Компартии Кыргызстана Турдакун Усубалиев работал в здании ЦК и Совета Министров на Старой площади и каждый год 1 Мая и 7 ноября вместе с другими членами Бюро ЦК принимал военный парад и демонстрацию трудящихся с трибуны именно на этой площади.


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URL: https://www.vb.kg/381128
Теги:
Кубатбек Боронов, Первомайский район, Бишкек, Турдакун Усубалиев
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