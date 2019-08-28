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У кыргызов в Воронеже появилась собственная юрта (фото)

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- Евгений Денисенко
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Различные праздники в Воронежской области с участием представителей местной кыргызской диаспоры теперь будут сопровождаться установкой большой юрты. Региональная общественная организация кыргызов "Мурас" получила ее в подарок от властей Таласской области.

- С этой областью Кыргызстана у нашего региона сложились добрые, дружественные отношения. Нас связывает общая память о Герое Советского Союза, уроженце таласской земли Чолпонбае Тулебердиеве, который именно в наших краях, на территории нынешнего Лискинского района совершил свой подвиг, закрыв собою в августе 1942-го амбразуру вражеского дзота. Кыргызстанцы, которые проживают, учатся или находятся здесь на заработках, активно участвуют в общественной жизни области. Всегда рады мы и приезду различных кыргызских делегаций. И вот очередные гости из республики привезли сюда юрту. Она сразу украсила фестиваль дружбы народов, который состоялся на днях в Лискинском районе, стала своеобразным символом этой дружбы, - говорит член Воронежского областного Совета ветеранов и Совета старейшин ОО "Мурас" Валентина Шумлянская.

Старожил этих мест, Валентина Алексеевна с гордостью сообщила, что и сама принимала участие в сборке и установке юрты. Вместе с кыргызскими друзьями она не раз бывала и у них на родине, молодежи и школьникам Бишкека рассказывала о подвиге Тулебердиева. А теперь вот мечтает посетить и Таласскую область, о приезде в которую, по словам Шумлянской, уже договорилась с членами недавней делегации. Их подарок, считает она, послужит укреплению дружбы между воронежцами и кыргызстанцами, дальнейшему знакомству с культурой друг друга.

Это мнение разделяет и почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков.

- Ближайшее на очереди событие – День независимости Кыргызстана, и в мероприятиях, планируемые в этой связи организацией "Мурас", обязательно будет "участвовать" и наша юрта. Без нее не обойдутся и отмечаемые в сентябре дни городов Лиски, Нововоронежа, другие праздничные мероприятия, которые будут проходить с участием многонационального населения Воронежской области, - делиться планами Намазбеков.


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URL: https://www.vb.kg/381132
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Мигрант
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