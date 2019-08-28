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Курсан Асанов будет под домашним арестом до 13 октября

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- Екатерина Улитина
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Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов будет находится под домашним арестом до 13 октября. Меру пресечения накануне 27 августа избрал Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, после спецопаерации и ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева Курсан Асанов был уволен с поста с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции". Через несколько дней Военная прокуратура начала расследование в отношении Асанова по статье "злоупотребление должностным положением". Сейчас Курсан Асанов проходит по этой статье в качестве подозреваемого. Кроме того, задержан водитель-телохранитель генерала Дамирбек Пайзылда уулу.


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URL: https://www.vb.kg/381134
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, МВД, Кыргызстан, Арест
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