Курсан Асанов будет под домашним арестом до 13 октября

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов будет находится под домашним арестом до 13 октября. Меру пресечения накануне 27 августа избрал Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, после спецопаерации и ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева Курсан Асанов был уволен с поста с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции". Через несколько дней Военная прокуратура начала расследование в отношении Асанова по статье "злоупотребление должностным положением". Сейчас Курсан Асанов проходит по этой статье в качестве подозреваемого. Кроме того, задержан водитель-телохранитель генерала Дамирбек Пайзылда уулу.