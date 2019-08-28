Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сапара Исакова перевели обратно в СИЗО

155  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова доставили из больницы обратно в СИЗО ГКНБ. Об этом на своей странице в соцсети написал его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, состояние Сапара Исакова остаётся тяжёлым.

Несмотря на это его вернули в следственный изолятор для последующей доставки в суд. Остаётся констатировать зависимость медицинских заключений от влияния спецслужб. Именно под влиянием спецслужб, больные люди делаются "здоровыми", а здоровые люди делаются "смертельно больными", - отметил юрист.

Напомним, Сапар Исаков более года находится под арестом в СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции по нескольким эпизодам. 16 августа, в связи с ухудшением состояния его здоровья, бывшего премьер-министра перевели из следственного изолятора в больницу


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381136
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Нурбек Токтакунов, Сапар Исаков, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  