Сапара Исакова перевели обратно в СИЗО

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова доставили из больницы обратно в СИЗО ГКНБ. Об этом на своей странице в соцсети написал его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, состояние Сапара Исакова остаётся тяжёлым.

Несмотря на это его вернули в следственный изолятор для последующей доставки в суд. Остаётся констатировать зависимость медицинских заключений от влияния спецслужб. Именно под влиянием спецслужб, больные люди делаются "здоровыми", а здоровые люди делаются "смертельно больными", - отметил юрист.

Напомним, Сапар Исаков более года находится под арестом в СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции по нескольким эпизодам. 16 августа, в связи с ухудшением состояния его здоровья, бывшего премьер-министра перевели из следственного изолятора в больницу