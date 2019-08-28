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Кыргызстанский фильм в России получил приз за лучшую режиссуру (фото)

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- Бакыт Стамов
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Кыргызстанский фильм "Аврора" на российском фестивале кино IV МКФ "Серебряный Акбузат", который прошел в Уфе с 24 по 27 августа 2019 года, получил приз за лучшую режиссерскую работу. Об этом сообщается на сайте kyrgyzcinema.com.

Приз за лучшую режиссерскую работу МКФ "Серебряный Акбузат" вручил знаменитый туркменский кинорежиссер Ходжакули Нарлиев. Его получил исполнительный продюсер фильма "Аврора" - Нурлан Анарбаев, который поблагодарил фестиваль и жюри, подчеркнув, что обязательно передаст награду режиссеру Бекзату Пирматову.

Председателем жюри был известный актёр театра и кино, народный артист РСФСР Шакуров Сергей Каюмович. Также в состав жюри входили известная писательница Мона Чобан (Болгария), режиссер кино и телевидения Киреева Гузэль Фаизовна (Москва), кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер театра и кино Альгис Арлаускас (Испания), популярный российский актёр театра и кино Петренко Игорь Петрович и так далее.

Кроме этого, специальный приз "За национальный дух им. Малика Якшимбетова" от Союза кинематографистов Башкортостана был вручен еще одному фильму из Кыргызстана 'Песнь древа', режиссером которого является Айбек Дайырбеков.

Отметим, режиссер кино Бекзат Пирматов доводится родным братом депутату Исхаку Пирматову.


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URL: https://www.vb.kg/381139
Теги:
Исхак Пирматов, кино, награда, Россия, фестиваль, Кыргызстан
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