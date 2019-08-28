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Мэру Токмака некогда осматривать свой город? (фото)

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В редакцию VB.KG обратился житель города Токмак, который просит местных властей обратить внимание на ужасное, плачевное состояние центрального парка "Американские горки".

Читатель рассказывает, что лет десять назад его построили волонтеры из Америки и передали на баланс мэрии Токмака.

- Уже лет пять как все игровые площадки пришли в негодность: карусели сломаны и украдены, горки сломаны, их места сварены решеткой, качели-весы развалились и т.д и т.п. Жители неоднократно жаловались и обращались в мэрию, в ответ только обещают, но ничего не делают. Неужели мэр не видит все это? Неужели он не осматривает свой город и участок? Детям уже негде играть в забытом и "заброшенном" Токмаке... – пишет токмакчанин.


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URL: https://www.vb.kg/381142
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Комментарии
Мигрант
28.08.2019, 12:31

Всегда интересует это,- чем занят мэр???,,,

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Ирина
28.08.2019, 13:02

Наших чинушек больше волнуют свои карманы. А мэр занят воровством

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Житель Токмока
28.08.2019, 13:24

Нынешний мэр самый слабый за всю историю , он является родным племянником Фарида Ниязова , сыном родной сестры Фарида , который его в своё время поставил. Полностью лёг под одного чёрного депутата ЖК , который фактически управляет городом. Втихаря собирал людей вместе со спикером горкенеша для участия в Кой -ташских событиях, в Токмоке правит КРИМИНАЛ ! Мэр города сросся с чёрными ! Правительство ни фига не видит за 60 км от Бишкека

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Токмокчанин
28.08.2019, 13:52

Вы посетите сначала Токмак и увидите реальную разницу за 1.5 года как мэром стал Амангельдиев, пишите то что ещё натворила команда Исаева-Самаева, разворовала и распродала весь Токмак. Токмак меняется в лучшую сторону, сделайте независимый опрос граждан и увидите правду.

Вечерка, сделайте репортаж с места и дайте реальную картину от горожан, за это вам все только спасибо скажут!

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Антифа
28.08.2019, 14:07

Ну и собрались бы и прогнали мэра, наверное лагман и манты поедает вместо работы!

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