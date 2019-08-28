Мэру Токмака некогда осматривать свой город? (фото)

В редакцию VB.KG обратился житель города Токмак, который просит местных властей обратить внимание на ужасное, плачевное состояние центрального парка "Американские горки".

Читатель рассказывает, что лет десять назад его построили волонтеры из Америки и передали на баланс мэрии Токмака.

- Уже лет пять как все игровые площадки пришли в негодность: карусели сломаны и украдены, горки сломаны, их места сварены решеткой, качели-весы развалились и т.д и т.п. Жители неоднократно жаловались и обращались в мэрию, в ответ только обещают, но ничего не делают. Неужели мэр не видит все это? Неужели он не осматривает свой город и участок? Детям уже негде играть в забытом и "заброшенном" Токмаке... – пишет токмакчанин.