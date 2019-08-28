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В Бишкеке обсуждают развитие верблюдоводства в КР (фоторепортаж)

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- Оксана Гут
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В Бишкеке проходит I Международная конференция Международной организации верблюдоводства (ICO - International Camel Organization) "Верблюдоводство в Центральной Азии: историческое наследие и перспективы".

Конференция проходит в государственной резиденции "Ала-Арча" под председательством генерального секретаря ICO доктора Мубарака Аль Суалим (Королевство Саудовская Аравия) и первого вице-президента ICO Асхата Акибаева.

Цели конференции:

· развитие верблюдоводства в Центральной Азии под эгидой ICO;

· укрепление организационно-управленческих основ ICO в странах Центральной Азии;

· оценка состояния и определение перспектив развития верблюдоводства в странах Центральной Азии;

· обсуждение стратегических направлений развития верблюдоводства в Центральной Азии;

· продвижение и совершенствование организационно-методической и производственной культуры верблюдоводства;

· расширение географии ICO за счет приема новых членов

· налаживание сотрудничества по разработке и реализации совместных научно-образовательных и культурно-просветительских проектов по сохранению и продвижению среди подрастающего поколения исторического наследия.

В работе конференции принимают участие представители Правительства КР, профильных государственных органов стран Центральной Азии, национальных организаций ICO, професиональных объединений (ассоциации, союзы), фермерских хозяйств и общественных организаций из 14 стран мира – Королевства Саудовская Аравия, Кыргызстана, Казахстана, Пакистана, России, Узбекистана, Украины, Афганистана, Индии, Китая, Южной Кореи, Монголии, Таджикистана и Туркменистана.


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URL: https://www.vb.kg/381146
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