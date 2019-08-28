Фото дня. Министр МВД рисует клеточки на заседании правительства

Раз он в клетке, раз он в ноле...
И курсана арест в доме.
Я играл и в мышки-кошки.
А все равно он сушит сушки.
Фотограф застал министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева за творческим занятием. Во время заседания правительства, которое сегодня проходит в Бишкеке, министр внутренних дел задумчиво раскрашивал клеточки в своем блокноте. Фото сделал Бектур Стамкулов и отправил в сеть Интернет.
Отметим, на сегодняшнем заседании правительства рассматриваются вопросы готовности страны к началу нового учебного года и экономические итоги за 4 года в составе ЕАЭС.