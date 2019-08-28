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Фото дня. Министр МВД рисует клеточки на заседании правительства

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- Екатерина Улитина
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Фотограф застал министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева за творческим занятием. Во время заседания правительства, которое сегодня проходит в Бишкеке, министр внутренних дел задумчиво раскрашивал клеточки в своем блокноте. Фото сделал Бектур Стамкулов и отправил в сеть Интернет.

Отметим, на сегодняшнем заседании правительства рассматриваются вопросы готовности страны к началу нового учебного года и экономические итоги за 4 года в составе ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/381149
Теги:
МВД, правительство, фотография, Кыргызстан, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
Опер
28.08.2019, 13:21

Раз он в клетке, раз он в ноле...

И курсана арест  в доме.

Я играл и в мышки-кошки.

А все равно он сушит сушки.

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Асхат
28.08.2019, 13:34

Рисует небо в клеточку для себя, для Суюна Омурзакова и для Асылбека Жеенбекова, которые устроили травлю Курсана Асанова. Всем вам сидеть за решеткой!

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РОВД
28.08.2019, 13:59

Подарите ему раскраску!!!

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Гость
28.08.2019, 14:39

А что им еще нужно делать ? Работы то нету.

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лира
28.08.2019, 14:42

А чем занимается на заседании человек, который фотографировал? Пусть начнет укрепление дисциплины с себя. Тоже ведь не делом занят, а глазеет по сторонам.

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Баянчик
28.08.2019, 14:56

"Советский лидер, слушая Рузвельта, как бы невзначай бросил, что после того, как Германия будет разгромлена, Советский Союз может принять участие в войне против Японии. Потом Сталин снова взял в руки карандаш и продолжил рисовать волков…" 

Так что ничего страшного в этом нет

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