Фото дня. Министр МВД рисует клеточки на заседании правительства

Фотограф застал министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева за творческим занятием. Во время заседания правительства, которое сегодня проходит в Бишкеке, министр внутренних дел задумчиво раскрашивал клеточки в своем блокноте. Фото сделал Бектур Стамкулов и отправил в сеть Интернет.

Отметим, на сегодняшнем заседании правительства рассматриваются вопросы готовности страны к началу нового учебного года и экономические итоги за 4 года в составе ЕАЭС.