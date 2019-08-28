Ремонт на улице Московской в Бишкеке почти завершен (фото)

Дорожные работы на ул. Московской на отрезке от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии близятся к завершению. Строители уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Работы проходят под контролем вице-мэра Уланбека Азыгалиева и руководства управления капитального строительства. Накануне вечером вице-мэр проверил качество дорожного полотна на всем отремонтированном участке.

Напомним, что ул. Московская ремонтируется за счет средств гранта КНР в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

Согласно производственного план-графика, ремонтные работы должны были идти 30 дней, но китайская корпорация China Road And Bridge Corporation работает в 2 смены и улица откроется для движения уже послезавтра, 30 августа. На всех улицах, ремонтируемых по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", укладывается новое дорожное покрытие. Оно двухслойное, верхний слой щебеночно-мастичный, повышенной прочности.

Мэрия города Бишкек благодарит горожан за терпение и компанию China Road And Bridge Corporation в Кыргызстане за плодотворное сотрудничество.