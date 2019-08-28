Минюст зарегистрировал "Союз азербайджанцев и других тюрков" (фото)

В Министерстве юстиции КР завершилась государственная регистрации общественного объединения "Союз азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира".

Как эксклюзивно для редакции VB.KG сообщил избранный президентом ОО "Союза азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира" бишкекский общественный деятель юрист по образованию Нусрет Мамедов, основными целями ОО определены:

- содействие развитию и укреплению дружественных отношений между Кыргызской Республики и другими тюркоязычными государствами;

- содействие сохранению и укреплению общности тюркоязычных народов, проживающих в Кыргызстане и в других странах мира;

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, а также предотвращению социальных, национальных и религиозных разногласий;

- содействие защите экономических, социальных, правовых и культурно-образовательных интересов тюркоязычных народов, проживающих в мире;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, социальных, экологических, промышленных и иных катастроф:

- содействие созданию организационных, материальных и финансовых условий и предпосылок для оказания помощи социально неблагополучным категориям граждан;

- содействие сохранению и приумножению духовного и интеллектуального потенциала тюркоязычных народов.

- создание условий для творческой работы, всемерного роста профессионализма и компетентности, более полного раскрытия и использования интеллектуального потенциала членов Организации.

- содействие формированию у тюркоязычных народов мира мировосприятия, позволяющего использовать современные технологические достижения.

- содействие активному сотрудничеству (культурному, научному и деловому) тюркоязычных народов мира, со всеми другими нациями и народностями мира, а также их этнокультурными объединениями.

В числе задач новой общественной организации также проведение научных, историко-исследовательских, и иных конференций, симпозиумов, форумов и дискуссий по вопросам развития и укреплению общности тюркоязычных народов мира.

Запланирована и организация работы по содействию в направлении студентов Кыргызстана в вузы тюркоязычных государств.

Президент "Союза азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира" Нусрет Мамедов уже много лет возглавляет базирующийся в Бишкеке Фонд поддержки политики тюркоязычных государств. Мамедов известен тем, что он был главным организатором поездки Чингиза Айтматова в Баку в феврале - марте 2008 года, когда мэтру устроили там триумфальную встречу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил тогда Чингизу Айтматову только что учрежденный орден "Дружба", номер орденского знака Айтматова - 1. Яркий эпизод того визита Айтматова имел место быть, когда начальник президентской охраны спросил у писателя: "Кто из кыргызстанцев будет вместе с вами на церемонии награждения? Можно присутствовать только одному сопровождающему". - "Со мной будет Нусрет Мамедов", - ответил мэтр.

На президентских выборах 2017 года Нусрет Мамедов баллотировался на пост главы государства, но снял свою кандидатуру в пользу Сооронбая Жээнбекова.