"Мера болезненная, но необходимая". Минэконом об отказе от патентов

С 2014 года налоговые поступления от малого и среднего бизнеса снизились в два раза. Об этом на заседании правительства заявил министр экономики Санжар Муканбетов.

С 2014 года доля субъектов малого и среднего бизнеса не изменилась и составляет около 40%. Однако, в два раз снизились налоговые поступления, которые выплачивает малый и средний бизнес с 44% до 22%, - сказал министр.

Он объяснил тенденцию большой долей теневого бизнеса и плохим налоговым администрированием.

- В связи с этим, считаем предложение о постепенном отказе от системы добровольных патентов на бизнес мерой болезненной, но необходимой, - заключил Санжар Муканбетов.

Кроме того, министр экономики отметил снижение экспорта за 4 года, в течение которых Кыргызстан является частью Евразийского Экономического Союза. Такие показатели являются следствием двух проблем. С одной стороны партнеры по ЕАЭС создают формальные и неформальные торговые барьеры. С другой стороны, субъекты местного бизнеса далеко не всегда придерживаются техрегламентов ЕАЭС и часто не соблюдают правила изготовления безопасной продукции.