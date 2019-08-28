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"Мера болезненная, но необходимая". Минэконом об отказе от патентов

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- Екатерина Улитина
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С 2014 года налоговые поступления от малого и среднего бизнеса снизились в два раза. Об этом на заседании правительства заявил министр экономики Санжар Муканбетов.

С 2014 года доля субъектов малого и среднего бизнеса не изменилась и составляет около 40%. Однако, в два раз снизились налоговые поступления, которые выплачивает малый и средний бизнес с 44% до 22%, - сказал министр.

Он объяснил тенденцию большой долей теневого бизнеса и плохим налоговым администрированием.

- В связи с этим, считаем предложение о постепенном отказе от системы добровольных патентов на бизнес мерой болезненной, но необходимой, - заключил Санжар Муканбетов.

Кроме того, министр экономики отметил снижение экспорта за 4 года, в течение которых Кыргызстан является частью Евразийского Экономического Союза. Такие показатели являются следствием двух проблем. С одной стороны партнеры по ЕАЭС создают формальные и неформальные торговые барьеры. С другой стороны, субъекты местного бизнеса далеко не всегда придерживаются техрегламентов ЕАЭС и часто не соблюдают правила изготовления безопасной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/381156
Теги:
бизнес, налоги, Кыргызстан, экономика, Санжар Муканбетов
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