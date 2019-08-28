Кыргызстанские активисты наградили Шавката Мирзиеева (фото)

Члены ОО "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" в Кыргызстане номинировали президента Узбекистана Шавката Мирзиеева к высшей награде своего общественного объединения – нагрудным знаком "Уй-було". Об этом редакции VB.KG сообщил председатель ОО Болотбек Батилов.

По его словам, президент Узбекистана вносит значительный вклад в развитие семейных ценностей в своей стране.

Ниже приводим отрывок обращения одного из членов ОО "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" Марата Джуманазарова к народу Узбекистана (пунктуация и стилистика автора сохранены):

"Не будет преувеличением, если я гражданин Кыргызской Республики, обращаясь к Вам, уважаемый Народ Узбекистана, с данным обращением, испытываю волнение от чувства своего приобщения к дыханию нашей общей истории, которая своим ходом открывает двери к всеобщему процветанию народов Центральной Азии (ЦА).

Многими годами (и даже веками), находились определенные силы, которые прививали психологию ложной состязательности между нашими народами, искусственно формируя в сознании наших народов чувства неприятия, что абсолютно не присуще природе наших народов, у которых в приоритете стоят истинные общечеловеческие, общепринятые, непреходящие, традиционные, естественные семейные ценности.

Уважаемые соседи! Ваша история, впрочем, как и наша, выстроена плотной вереницей драматических событий и именно они сформировали у вас глубокую народную мудрость имеющих в основе истинные, традиционные, естественные семейные ценности.

Хочу акцентировать ваше внимание на том, что все политики мира умны, но не все одарены мудростью. Мудрость – это особый дар от Создателя. К чему это сказано? К тому, что этот дар впитал в себя человек который сегодня управляет вашим прекрасным народом и такой же прекрасной страной – это г-н Мирзиёев Шавкат Миромонович.

Он несёт в себе энергетику истинного Правителя своего народа и передового государственника! Г-н Мирзиёев – президент, чувствующий биение сердца народа острее, чем биение своего. Он – человек с большой буквы и Гражданин Мира – и это уже очевидный факт.

Я желаю счастья и процветания вашему народу и стране! Здоровья, силы и ещё большей мудрости президенту Мирзиёеву Шавкату Миромоновичу! Для меня честь, использовать своё право члена Совета "Всемирной Лиги граждан и гражданских объединений" и номинировать г-на Мирзиёева к высшей награде нашей организации "Уй-було" (семья)".