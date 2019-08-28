В Новосибирске под рухнувшей стеной здания погибли трое человек (фото)

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В Новосибирске (РФ) под рухнувшей стеной здания погибли трое человек. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, стена двухэтажного здания насосной станции на улице Ударная, которое находилось на реконструкции, обрушилась сегодня. На месте обрушения работали восемь спасателей, трое из них успели отбежать.

Спустя несколько часов после ЧП спасатели извлекли из-под обломков тело последнего пропавшего человека. В результате инцидента трое погибли, один пострадал. Он находится в тяжелом состоянии. Личности всех рабочих устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).