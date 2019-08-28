Минздрав: У главы Чуйского ГУВД восстанавливается самостоятельное дыхание

На сегодняшний день состояние здоровья начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова остается тяжелым, но, по словам врачей, намечается положительная динамика. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

- Восстанавливаются самостоятельное дыхание и неврологические признаки (реагирует на внешние раздражители). Курманкулов продолжает получать соответствующее лечение, - отметили в ведомстве.

Напомним, Самат Курманкулов получил тяжелую травму головы в ночь с 7 на 8 августа в Кой-Таше в ходе задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжелой степени. Курманкулову провели операцию - трепанация черепа. Состояние после операции оценивалось как крайне тяжелое. После его транспортировали в Москву в Центр нейрохирургии имени Бурденко для дальнейшего лечения.