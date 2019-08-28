Рассмотрение уголовного дела в отношении Зилалиева продлили до 30 ноября

Сегодня, 28 августа, Первомайский райсуд Бишкека продолжил рассмотрение уголовного дела о незаконном обогащении в отношении Дуйшенбека Зилалиева.

Как сообщает пресс-служба суда, в ходе судебного заседания были допрошены трое свидетелей (Уметалиева Г.Ж., Эмильбекова З.Б. и Зиятова У.З.) по списку лиц, подлежащих к вызову в зал судебного заседания.

Также в соответствии со статьей 274 и 293 УПК КР был продлен срок рассмотрения уголовного дела и мера пресечения для Зилалиева на срок судебного разбирательства, то есть до 30 ноября 2019 года.

В связи с неявкой других свидетелей слушание дела отложено на 25 сентября к 14:00 часам.