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Рассмотрение уголовного дела в отношении Зилалиева продлили до 30 ноября

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- Оксана Гут
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Сегодня, 28 августа, Первомайский райсуд Бишкека продолжил рассмотрение уголовного дела о незаконном обогащении в отношении Дуйшенбека Зилалиева.

Как сообщает пресс-служба суда, в ходе судебного заседания были допрошены трое свидетелей (Уметалиева Г.Ж., Эмильбекова З.Б. и Зиятова У.З.) по списку лиц, подлежащих к вызову в зал судебного заседания.

Также в соответствии со статьей 274 и 293 УПК КР был продлен срок рассмотрения уголовного дела и мера пресечения для Зилалиева на срок судебного разбирательства, то есть до 30 ноября 2019 года.

В связи с неявкой других свидетелей слушание дела отложено на 25 сентября к 14:00 часам.


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URL: https://www.vb.kg/381163
Теги:
суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, незаконное обогащение, Арест, Дуйшенбек Зилалиев
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