Усупов: Раньше в Кыргызстане было 12 тысяч верблюдов

В Бишкеке проходит Международная конференция: "Верблюдоводство в Центральной Азии: историческое наследие и перспективы", на которой обсуждаются вопросы развития и увеличения этих животных в Кыргызстане.

Один из организаторов этого мероприятия, член организационного комитета Тилек Усупов рассказал редакции VB.KG о перспективах развития верблюдоводства в Кыргызстане.

По его словам, в начале советского периода в Кыргызстане насчитывалось около 12 тысяч верблюдов.

- Это цифра говорит сама за себя. Сейчас в Кыргызстане только 1000 верблюдов. Для нашей страны - это очень маленькая цифра. Тем более животноводство в КР это приоритет. Потому что у нас условия позволяют любую живность разводить. Этот проект по развитию верблюдоводства в КР очень актуален сегодня. Если посчитать плюсы от этого проекта, то их будет намного больше, чем минусов. У верблюдов все идет в ход: мясо, молоко, шерсть и шкуры. Из шерсти получаются хорошие, качественные и очень теплые вещи. Молоко и мясо очень полезны для здоровья. Кроме этого, мы могли бы экспортировать эту продукцию.

При этом, продолжил собеседник редакции, верблюд крайне неприхотливое животное.

- Он способен выживать даже в самых суровых условиях. Верблюд может длительное время обойтись без воды и еды, - отметил Усупов.

В заключение активист пригласил кыргызстанцев инвестировать в этот проект.

- Да конечно арабы готовы инвестировать, но также и для кыргызстанцев есть возможность вложиться в этот проект. Так как он очень перспективен, - добавил он.