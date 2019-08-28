Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Усупов: Раньше в Кыргызстане было 12 тысяч верблюдов

87  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит Международная конференция: "Верблюдоводство в Центральной Азии: историческое наследие и перспективы", на которой обсуждаются вопросы развития и увеличения этих животных в Кыргызстане.

Один из организаторов этого мероприятия, член организационного комитета Тилек Усупов рассказал редакции VB.KG о перспективах развития верблюдоводства в Кыргызстане.

По его словам, в начале советского периода в Кыргызстане насчитывалось около 12 тысяч верблюдов.

- Это цифра говорит сама за себя. Сейчас в Кыргызстане только 1000 верблюдов. Для нашей страны - это очень маленькая цифра. Тем более животноводство в КР это приоритет. Потому что у нас условия позволяют любую живность разводить. Этот проект по развитию верблюдоводства в КР очень актуален сегодня. Если посчитать плюсы от этого проекта, то их будет намного больше, чем минусов. У верблюдов все идет в ход: мясо, молоко, шерсть и шкуры. Из шерсти получаются хорошие, качественные и очень теплые вещи. Молоко и мясо очень полезны для здоровья. Кроме этого, мы могли бы экспортировать эту продукцию.

При этом, продолжил собеседник редакции, верблюд крайне неприхотливое животное.

- Он способен выживать даже в самых суровых условиях. Верблюд может длительное время обойтись без воды и еды, - отметил Усупов.

В заключение активист пригласил кыргызстанцев инвестировать в этот проект.

- Да конечно арабы готовы инвестировать, но также и для кыргызстанцев есть возможность вложиться в этот проект. Так как он очень перспективен, - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381165
Теги:
Ала-Арча, правительство, сельское хозяйство, форум, Кыргызстан, активисты, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  