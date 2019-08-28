Глава Джалал-Абада дал своему брату руководящую должность в мэрии (фото)

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев назначил своего родного брата Абдималика Тагаева заведующим Агенством пассажирского транспорта при мэрии Джалал-Абада. Фотографию соответствующего приказа под номером №123 и за подписью самого градоначальника опубликовало издание versia.kg.

По данным СМИ, ранее Абдималик Тагаев возглавлял департамент торговли при мэрии Джалал-Абада, но вскоре был уволен за недостатки в работе. Позже после того как градоначальником стал его брат он смог устроиться ответственным специалистом в Тазалык.

Напомним, мэр Джалал- Абада Мураталы Тагаев уже успел прославиться своеобразными решениями. Так ранее он запретил сотрудникам госслужб общаться с прессой.

Кроме этого, он доводится сватом депутату Асылбеку Жээнбекову.