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Глава Джалал-Абада дал своему брату руководящую должность в мэрии (фото)

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- Бакыт Стамов
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Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев назначил своего родного брата Абдималика Тагаева заведующим Агенством пассажирского транспорта при мэрии Джалал-Абада. Фотографию соответствующего приказа под номером №123 и за подписью самого градоначальника опубликовало издание versia.kg.

По данным СМИ, ранее Абдималик Тагаев возглавлял департамент торговли при мэрии Джалал-Абада, но вскоре был уволен за недостатки в работе. Позже после того как градоначальником стал его брат он смог устроиться ответственным специалистом в Тазалык.

Напомним, мэр Джалал- Абада Мураталы Тагаев уже успел прославиться своеобразными решениями. Так ранее он запретил сотрудникам госслужб общаться с прессой.

Кроме этого, он доводится сватом депутату Асылбеку Жээнбекову.


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URL: https://www.vb.kg/381166
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Джалал-Абадская область, Кыргызстан, скандал, мэрия
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