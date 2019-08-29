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Наркотрафик КР. Горные тропы, схроны, чабаны и "ямы"

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- Виктория Гунгер
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Большая часть транзитного героина в Кыргызстан поступает с юга – из Афганистана через Таджикистан. Здесь наркокурьеры договариваются с нечистыми на руку силовиками, а также с жителями приграничных сел, чабанами. Об этом VB.KG сообщил источник.

- В приграничных районах население живет бедно. Поэтому, нередко они идут на сговор и помогают наркоторговцам. Делают схроны в горах, показывают горные тропы, по которым можно пройти незаметно. При этом в Кыргызстане задерживается лишь 1-2 процента наркотиков. Остальное идет в Казахстан и Россию, где оно стоит в разы дороже. На черном рынке РФ за килограмм героина можно получить до 10 тысяч долларов. Сейчас к ним прибавились и химические наркотики. В Афганистане их изготовлением уже занимаются целые заводы. В КР спросом пользуются в основном легкие наркотики, как например, гашиш. За коробок с таким веществом наркоторгоцы просят 5-8 тысяч сомов. Причем "крышуют" подобные "ямы" все те силовики, - рассказывает источник.

Борьба с наркотрафиком больше напоминает пресловутую борьбу с ветряными мельницами – слишком большие деньги стоят на кону, считает источник.

- Я часто сталкивался с кротами в службах, занимающихся проблемами наркотрафика. Мы получали информацию о "яме", ехали на место, и выясняли, что торговцев "наркотой" уже предупредили. Особенно это касается цыган. Там крутятся огромные деньги, и отдельные силовики попадают в эту ловушку. Тому пример, задержанная недавно в Германии фура со 700 килограммами героина. Здесь явно не обошлось без их помощи, - отмечает источник.

Раньше куратором наркотрафика был брат беглого президента КР Курманбека Бакиева Жаныш, напоминает источник.

- После революции 2010 года ситуация немного изменилась и даже в какой-то момент пошла на убыль. Сейчас же процесс снова начинает набирать обороты. Ведь террористы "кормятся" за счет наркотрафика. Сейчас они сменили место пребывания с Ближнего Востока на Афганистан. По оперативным данным там созданы серьезные производства наркотиков. А Средняя Азия – благодатная почва для транзита. Поэтому, "наркотическая" угроза будет лишь нарастать, - поясняет источник.

Особо опасно, по мнению собеседника редакции, в этом плане появление дороги "Север-Юг".

- Сейчас наркоторговцам придется лавировать, чтобы осуществить транзит товара. Новая дорога будет проходить по глухой местности. Поэтому, она однозначно приглянется преступникам, если не принять необходимых мер. Это может увеличить и потребление наркотиков населением близлежащих регионов, - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/381170
Теги:
Баткенская область, наркотики, Ошская область, Таджикистан, Кыргызстан, наркотрафик
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