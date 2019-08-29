Мэр Джалал-Абада уволил своего брата

Брат мэра Джалал-Абада Абдималик Тагаев 28 августа покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщает издание azattyk.org со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Соответствующий приказ об освобождении Абдималика Тагаева с должности руководителя муниципального предприятия, занимающегося пассажироперевозками, подписал сам Мураталы Тагаев. Правда, в самом документе не указано, что Тагаев старший уволился по собственному желанию.

Напомним, Абдималик Тагаев ранее руководил Департаментом торговли при мэрии, позже был уволен зап недостатки в работе. Потом работал ответственным специалистом в муниципальном предприятии "Джалал-Абад Тазалык".