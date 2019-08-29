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Мэр Джалал-Абада уволил своего брата

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- Бакыт Стамов
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Брат мэра Джалал-Абада Абдималик Тагаев 28 августа покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщает издание azattyk.org со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Соответствующий приказ об освобождении Абдималика Тагаева с должности руководителя муниципального предприятия, занимающегося пассажироперевозками, подписал сам Мураталы Тагаев. Правда, в самом документе не указано, что Тагаев старший уволился по собственному желанию.

Напомним, Абдималик Тагаев ранее руководил Департаментом торговли при мэрии, позже был уволен зап недостатки в работе. Потом работал ответственным специалистом в муниципальном предприятии "Джалал-Абад Тазалык".


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URL: https://www.vb.kg/381171
Теги:
Джалал-Абадская область, назначение, увольнение, Кыргызстан, скандал, мэрия
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