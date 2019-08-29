Bahroma: Восточный вкус знойного лета в Кыргызстане

Это лето побило температурные рекорды. Кыргызстанцы вынуждены спасаться от жары, ища прохлады у воды. Но что может быть желаннее в летний зной, чем …мороженое? Это лакомство по праву считается самым популярным летним десертом в мире. За пять тысяч лет из обычных измельченных кусочков льда и снега, перемешанных с фруктами, оно превратилось в самое настоящее произведение кулинарного искусства. И в Кыргызстане с каждым годом количество новых вкусов растет. Этим летом отечественный рынок завоевало мороженое с восточным колоритом Bahroma - это премиальное качество и яркая мозаика невероятных вкусов от легких, освежающих до сладких и интенсивных.

Bahroma открывает все грани восточных наслаждений

В серии фантастических рецептов мороженого Bahroma представлены 12 видов лакомства. Среди них:

· Фундучно-шоколадная нуга. Сливочное мороженое ореховое с шоколадным соусом в молочном шоколаде

· Инжирно-йогуртовая нуга. Сливочное мороженое йогуртное с соусом из инжира в молочном шоколаде

· Сэндвич кунжутная халва. Сливочное мороженое с арахисовой пастой с кунжутными семечками с бисквитом

· Фруктовый лукум Персик-дыня. Сливочное мороженое с соком персика и дыни

· Фруктовый лукум Гранат-черешня. Сливочное мороженое с соком черешни и граната

· Курага в двойном шоколаде. Сливочное мороженое с курагой и абрикосовым соусом в двойном шоколаде

· Чернослив в двойном шоколаде. Сливочное мороженое с черносливом и сливовым соусом в двойном шоколаде

· Ореховая халва в двойном шоколаде. Сливочное мороженое с ореховой халвой в двойном шоколаде

· Большой рожок Грецкий орех с черносливом. Сливочное мороженое с кусочками грецкого ореха и чернослива с кленовым сиропом в большом черном вафельном рожке

· Большой рожок Инжир с миндалем. Сливочное мороженое йогуртное с кусочками инжира и миндаля, с соусом из инжира в большом розовом вафельном рожке

· Домашнее мороженое в ванночках 1 литр для всей семьи или дружной компании

Также впервые в Кыргызстане Bahroma Двухслойный Fondant. Это мороженое покрыто уникальным шоколадом - более нежным, шёлковым и приятно тающим во рту, который используется для приготовления всеми любимого горячего шоколада.

В основе продукта Bahroma только натуральные, тщательно отобранные в разных уголках Востока ингредиенты: сухофрукты, орехи, восточные сладости, пряности, мякоть фруктов, экстракт зеленого чая и кофе арабика, какао-бобы для настоящего шоколада, ваниль, исключительные сливочные пломбиры и эскимо.

Bahroma – это новое открытие знакомых восточных сладостей в формате мороженого.