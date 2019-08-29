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Саратовские таможенники задержали поддельный парфюм из Кыргызстана (фото)

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- Евгений Денисенко
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Мобильной группой Саратовской таможни задержан автомобиль, следовавший в Россию из Кыргызстана. В машине, по информации Приволожского таможенного управления, обнаружено 2316 единиц парфюмерной продукции с маркировкой известных французских производителей (1216 единиц "Chloe S.A.S" и 1100 – "Yves Saint Laurent Parfums").

Каких либо документов, подтверждающих согласие правообладателей на ввоз данного товара на территорию РФ, таможенникам представлено не было. В ходе проверки выяснилось, что вся перевозимая продукция имеет низкое качество и признаки контрафактности. Контрафактный товар изъят.

Правообладатели известных брендов оценили ущерб от задержанных подделок на сумму 16,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака).


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URL: https://www.vb.kg/381175
Теги:
граница, контрабанда, Россия, косметика, Кыргызстан, таможня
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